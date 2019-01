Belen & family, pranzo in trattoria e risate sui pattini

Un pranzo in trattoria con i familiari e gli amici più stretti, poi un bicchiere di vino in cortile e infine un sacco di risate sui pattini. La domenica di Belen Rodriguez è stata all'insegna dello stare insieme in famiglia. Con il figlio Santiago, i genitori Gustavo e Veronica, la sorella Cecilia e il fratello Jeremias ha festeggiato il suo ritorno in Italia, dopo le vacanze in Sudamerica.

Belen ha scelto un ristorante fuori porta dove far giocare Santiago (che ha inseguito nonna Veronica, si è divertito col nonno e ha riso con gli zii). Un gruppo ristretto di amici con i quali sorseggiare un bicchiere di vino all'aperto, nel cortile della trattoria. Poi il rientro in città e qualche sano divertimento anche nel centro di Milano. L'allegra combriccola, infatti, si è infilata i pattini ai piedi per scivolare sul ghiaccio. In versione “single” per un giorno i fratelli Rodriguez hanno riscoperto il piacere di stare in famiglia...