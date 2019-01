Belen e De Martino “sfilano” in coppia a Milano

Si dichiarano single, felici e appagati della loro vita. Sereno il rapporto da ex e perfetto quello da genitori. Ma questa volta sembrano davvero in eccezionale sintonia. Tshirt bianca per entrambi: lei aderente e con capezzoli a vista, lui sexy e seducente. Attirano sguardi e flash, loro non si nascondono e replicano posando con i fan. Si siedono allo stesso tavolo per bere una birra in compagnia, firmano autografi e sorridono per i selfie e non si tirano indietro nemmeno a uno scatto abbracciati. Belen posta lo scatto in compagnia di Stefano sul suo Instagram Stories. I follower sperano...