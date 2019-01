Belen Rodriguez sulla duna è irresistibile: guarda il video

Una duna che pare creata apposta per lei, un'inquadratura dal basso che cattura le angolature migliori, un bikini con laccetti che non lascia indifferenti i follower. Insomma Belen da vera esperta dei social e degli shooting posta un video e alcuni scatti in due pezzi dal mare che lasciano senza fiato. Dondola al vento muovendo un fondoschiena inarcato e perfetto che non può che conquistare una pioggia di like.