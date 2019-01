Belen, sexy bikini in Uruguay per amore di Lavezzi?

Ha iniziato l'anno in due pezzi e al caldo, lontana dalla grigia Milano e dai vecchi amici. Nuova vita per Belen Rodriguez che in Uruguay sta trascorrendo le vacanze con le modelle Milca Gili e Silvina Luna, il rugbista Martin Castrogiovanni e Lucas Langelotti. Posta scatti mozzafiato in bikini alternandoli a siparietti divertenti con l'insolita crew. Cosa bolle in pentola? " Chi " lancia l'indiscrezione: un flirt in corso il bomber Ezequiel "il Pocho"Lavezzi .

Nel numero in edicola da mercoledì 9 gennaio, il settimanale "Chi" rilancia dal Sudamerica la clamorosa indiscrezione: Belen Rodriguez, in vacanza con gli amici d'infanzia in Uruguay, dopo la rottura con Iannone ha incontrato un vecchio amico argentino, il bomber Ezequiel Lavezzi, che aveva conosciuto quando il calciatore militava nel Napoli.



Allora entrambi erano impegnati, mentre ora sono single e già si parla di una clamorosa love story. I due gruppi di argentini, quello di Lavezzi e quello di Belen, sono diventati inseparabili in queste ultime due settimane. Anche le amiche milanesi di Belen, che aspettavano il suo ritorno in Italia prima dell’Epifania, hanno perso le tracce della showgirl che, nel frattempo, scrive sui social: "Nel mio mondo sono piena di energia positiva".



La Rodriguez ha iniziato il 2019 lontana da tutto e da tutti, forse per iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. In Italia ha lasciato i familiari con cui spesso condivide i suoi spostamenti, non ha portato fidanzati (o presunti ex) e nemmeno gli amici del suo clan. Ha preso il volo per ritrovare una compagnia di amici sudamericani con cui condividere feste, cene, pranzi, giornate spensierate e serate divertenti. Belen ha trovato un nuovo amore dall'altra parte del mondo? Bisognerà aspettare il suo rientro in Italia per capire cosa (o chi) si porterà a casa da questa vacanza “in...solita(ria)”.