Belen bollente e polemica nella sauna: “Mi coprirò a 70 anni. Adesso anche no”

Temperatura bollente sul profilo social di Belen Rodriguez. E non solo perché la bella argentina, in vacanza in Sud-America, posta uno scatto supersexy nella sauna. La showgirl ha festeggiato il Capodanno con gli amici al caldo e tra un post e l'altro ha regalato paradisiache visioni ai suoi follower. Curve perfette e fisico da capogiro che hanno attirato anche qualche critica sulla sua esibizione mezza nuda. Lei non ci sta e attacca: “Mi coprirò a 70 anni. Adesso anche no”.