Belen, festa di Natale in famiglia. E c'è anche papà Gustavo

Riunito attorno a una grande tavolata, il clan Rodriguez festeggia in anticipo il Natale. Jeremias, Cecilia e Belen si regalano un selfie al bacio, mamma Veronica balla con Ignazio Moser e Santiago mostra a tutti il suo pupazzo "mostruoso". E c'è anche papà Gustavo che solo pochi giorni fa è stato portato in ospedale in uno stato di alterazione. "Questo 2018 se ne può andare aff...", è il breve e chiaro discorso della showgirl argentina.