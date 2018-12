Wanda e Belen alla festa, gara di scollature nerazzurre

Entrambe hanno occupato un tavolo centrale, ma i loro selfie non si sono mai incrociati. Le due argentine si sono presentate con due clan differenti. Wanda ha tenuto stretto al braccio il marito calciatore, di cui è manager, mentre Belen si è fatta accompagnare dalle amiche del cuore. Poche ore prima la Rodriguez aveva assistito alla recita di Natale di Santiago: a scuola seduta in prima fila di fianco al suo ex Stefano De Martino. Un cambio d'abito e via per la serata mondana tra luci e riflettori con seno a vista e occhiate ammalianti. Anche per la Nara sono giornate impegnative: dopo un brindisi veloce al nuovo contratto in aereo, una trasmissione in tv, un po' di coccole ai figli e qualche shooting social, via per la serata del calcio al fianco delle wags interiste.