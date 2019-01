La strana combriccola a Punta del Este: Belen, Minetti, Galanti...

Prima il presunto flirt con il Pocho Lavezzi, ora le serate che non ti aspetti in compagnia di Claudia Galanti e Nicole Minetti. Nelle vacanze sudamericane di Belen Rodriguez un unico comune denominatore: tante bellezze calienti. Non solo la showgirl ha inaugurato l'anno con l'amica inseparabile e modella Milca Gili, ma nelle sue folli nottate in Uruguay ha incontrato anche una sexy Claudia Galanti e una altrettanto affascinante Nicole Minetti.