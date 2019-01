Incidente sul ghiaccio per Ignazio Moser: cade e si rompe

Ha trascorso intere giornate a scherzare sulle qualità di Cecilia Rodriguez come sciatrice, poi alle prese con i pattini sul ghiaccio è letteralmente caduto a terra. Piccolo infortunio per Ignazio Moser che si è rotto il dito mignolo. Sui social ha postato la mano bendata e la scritta: “Il pattinaggio non è il mio forte”. Ma a fargli da infermierina in questi giorni c'è la sua Chechu.