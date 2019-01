Cecilia Rodriguez, guarda la sua prima volta... sugli sci

Non deve essere stato facile per Cecilia Rodriguez mettere gli sci ai piedi per la prima volta e restare concentrata mentre Ignazio Moser alle sue spalle la punzecchiava. In barba al fidanzato Chechu ha fatto la sua prima discesa e se l'è cavata pure bene. "Sono caduta solo una volta", fa sapere con orgoglio sui social. Con la coppia c'erano anche mamma Veronica e papà Gustavo, il fratello Jeremias e il cane. Assenti Belen, al caldo in bikini, e Santiago, in montagna con Stefano De Martino.