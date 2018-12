Cecilia Rodriguez: "Nel 2019 vorrei diventare mamma"

Si è parlato tanto delle nozze tanto attese per il nuovo anno, ma ora Cecilia Rodriguez cambia idea e ammette al settimanale Novella 2000: “Vorrei diventare mamma. Credo che alla mia età, 28 anni, sia arrivata l'ora di creare una famiglia. Né io né Ignazio (Moser) in questo momento stiamo pensando al matrimonio, ma un bimbo ci riempirebbe di felicità”.

E tra i sogni che vorrebbe realizzare a breve la sorella di Belen c'è anche un progetto glamour: “Voglio fondare un marchio di abbigliamento tutto mio. Ci sto pensando da tempo...”. Del 2018 non butterebbe via proprio nulla : “Ha rafforzato l'amore che provo per Ignazio, lo amo da morire. La mia vita è cambiata radicalmente da quando lo conosco. E poi dopo la mia partecipazione al Grande Fratello Vip ho incontrato tanta gente che mi apprezza per quello che sono”, spiega Cecilia.



La sorellina di Belen trascorrerà il Natale in famiglia come da tradizione: “Di solito ci scambiamo i regali alla vigilia. Siamo tradizionalisti. Quando ero piccola, a Mezzanotte arrivava Babbo Natale...”. Ma tra i suoi ricordi più cari delle feste resta un Natale alle Maldive da sola con Belen: “Partimmo da sole, all'avventura... ricordo le corse a piedi nudi sulle spiagge deserte, le risate. Insomma ci eravamo divertite tantissimo, soprattutto perché eravamo lontane da tutto e da tutti”.