Cecilia Rodriguez, vacanze a luci rosse con Ignazio (seminudo)

Prima la festa di compleanno in famiglia, poi arriva il regalo vero. Cecilia Rodriguez è volata alle Maldive con Ignazio Moser. La coppia sta trascorrendo qualche giorno su un atollo da sogno coccolata da massaggi, cibo, comfort e tanto relax. Una sorta di fuga d'amore – l'ennesima – per i due che regalano anche siparietti bollenti, come il cambio del costume di Ignazio. Guardare per credere.