Belen, guarda che compleanno supersexy per Cecilia

Specialità argentine e festa in famiglia per Cecilia Rodriguez che ha festeggiato il compleanno insieme a Belen, Jeremias, mamma Veronica, papà Gustavo, il nipotino Santiago e, ovviamente, il fidanzato Ignazio Moser. Al party della Rodriguez anche gli amici più cari in un clima sereno e scanzonato dove le ragazze hanno sfoggiato le curve. “Sono fiera di te” ha scritto Belen per i 29 anni di Chechu.