Alessia Marcuzzi scopre il fondoschiena a Dubai

Chiusa l'esperienza dell'Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi si concede una bella vacanza. A Dubai insieme alla figlia Mia e all'amica Ezia, la conduttrice tv si rilassa tra bagni di sole e in mare regalando ai follower siparietti imperdibili in costume. Sfoggia un intero color caramello dal taglio “brasiliano” che lascia senza fiato mentre corre verso il mare...

“Mami and Snipul” scrive Alessia nella didascalia di una foto e Alba Parietti le risponde: “Godetevi la vita ragazze”. Il vincitore del reality, Marco Maddaloni, commenta uno scatto con tre cuoricini: “Figl so piezz è cor”. Anche Elisabetta Canalis fa i complimenti alla piccola Mia. I follower intanto sono incollati ai social in attesa di altri scatti dalla spiaggia...