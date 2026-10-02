© Instagram @halleberry
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La loro storia era cominciata sul set ed era finita con la promessa di andare avanti "con amore e rispetto". Undici anni dopo quell'annuncio, però, Halle Berry e Olivier Martinez, 60 anni, sono ancora uno contro l'altra in tribunale. Questa volta al centro della battaglia c'è il figlio Maceo, 12 anni, e un'accusa pesantissima: secondo l'attore francese, l'ex moglie avrebbe aggredito il ragazzo durante una lite, afferrandolo per il collo.
L'attore francese ha chiesto l'affidamento esclusivo e un ordine restrittivo contro Berry. Il giudice ha accolto temporaneamente la richiesta imponendo all'attrice di mantenersi a circa 90 metri dall'ex marito, ma permettendole comunque di vedere il figlio durante le visite stabilite dal tribunale, in attesa dell'udienza del 16 ottobre. L'attrice e modella sessantenne respinge però completamente la ricostruzione dell'ex marito e, attraverso la sua legale Marina Beck, ha definito le accuse "del tutto prive di fondamento e deliberatamente fuorvianti".
Secondo i documenti citati da TMZ, la lite sarebbe scoppiata mentre Maceo giocava con un visore per la realtà virtuale nella sua camera. Berry sarebbe entrata nella stanza arrabbiata e avrebbe insultato il figlio prima che la situazione degenerasse. Martinez sostiene che l'attrice sia saltata addosso al ragazzo, lo abbia afferrato per il collo e abbia iniziato a soffocarlo gridando: "Chi è che comanda adesso?". Il dodicenne avrebbe poi telefonato al padre raccontandogli quanto accaduto. L'attore sostiene inoltre che non si tratterebbe di un episodio isolato.
Nel 2023, durante una discussione sul mantenimento, l'attrice avrebbe definito Martinez "uno stro*** bianco che ruba soldi a una donna nera". In un'altra occasione, sempre secondo l'ex marito, avrebbe chiesto a Maceo cosa intendesse fare "come uomo nero" per proteggerla dal padre. Il giorno successivo alla presunta aggressione, Berry avrebbe scritto a Martinez: "Mi sento malissimo per quello che è successo ieri sera, e so che anche lui si sente così". Il contenuto del messaggio viene indicato dall'ex marito come uno degli elementi a sostegno della propria versione.
Nella risposta alle nuove accuse, la difesa di Berry ha richiamato anche il passato di Martinez, parlando di una lunga storia di comportamenti "erratici, possessivi e violenti". Parole che riportano inevitabilmente a uno degli episodi più discussi della vita dell'attore francese. Era il Thanksgiving del 2012 quando Martinez, all'epoca fidanzato di Berry, ebbe una violentissima colluttazione con Gabriel Aubry, modello canadese ed ex compagno dell'attrice, nonché padre della figlia Nahla.
La rissa esplose nel vialetto della casa di Berry, nel pieno della battaglia tra lei e Aubry per l'affidamento della bambina. Le versioni dei due uomini furono radicalmente diverse. Secondo Aubry, Martinez gli sarebbe saltato addosso, lo avrebbe colpito ripetutamente e avrebbe sbattuto la sua testa contro il cemento. Il modello riportò una costola fratturata, lividi al volto e ferite che richiesero dei punti. Nei documenti presentati al tribunale sostenne inoltre che Martinez lo avesse minacciato di morte. La polizia, però, arrestò Aubry con l'accusa di percosse dopo che Berry e una babysitter indicarono proprio lui come colui che aveva iniziato la colluttazione.
Halle Berry e Olivier Martinez si erano conosciuti nel 2010, durante le riprese di "Dark Tide". Il fidanzamento era arrivato due anni dopo, quindi il matrimonio in Francia nel luglio 2013. Tre mesi più tardi era nato Maceo.Nel 2015 arrivò la rottura. "È con il cuore pesante che siamo giunti alla decisione di divorziare", avevano scritto in un comunicato congiunto, assicurando che sarebbero andati avanti "con amore e rispetto" e con l'obiettivo comune di tutelare il figlio.
La separazione legale, però, si sarebbe trascinata per otto anni. Solo nel 2023 i due hanno raggiunto l'accordo definitivo: affidamento condiviso di Maceo e Berry obbligata a versare all'ex marito 8mila dollari al mese per il mantenimento del figlio, oltre a parte delle altre spese.
Nemmeno il divorzio ha messo fine agli scontri. Nel 2024 i due avevano accettato di intraprendere un percorso di terapia per cercare di risolvere i continui conflitti nella gestione di Maceo. Berry era però tornata quasi immediatamente davanti al giudice, accusando Martinez di rimandare gli incontri e di mostrare "resistenza e conflitto". L'attrice sosteneva che l'ex marito interferisse nelle decisioni relative alla scuola, alla salute e alle terapie del figlio.
Martinez replicava accusandola di volerlo estromettere dalla vita del ragazzo e di cercare di imporsi attraverso la propria disponibilità economica e i suoi avvocati. Berry arrivò quindi a chiedere l'affidamento legale esclusivo, mentre lui parlò di una "narrazione distorta" costruita contro di lui.
A rendere il caso ancora più delicato c'è anche la storia personale di Halle Berry. L'attrice ha raccontato più volte di essere cresciuta in una famiglia segnata dagli abusi. Suo padre era alcolizzato e violento e, da bambina, Berry assisteva alle aggressioni contro sua madre. "Ho visto mia madre venire picchiata e conosco l'orrore e l'impotenza che prova un bambino", ha raccontato parlando della propria infanzia. Da oltre vent'anni sostiene inoltre organizzazioni impegnate contro la violenza domestica. Per stabilire cosa sia realmente accaduto tra Berry e Maceo bisognerà però attendere i prossimi passaggi giudiziari.