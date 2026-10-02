Secondo i documenti citati da TMZ, la lite sarebbe scoppiata mentre Maceo giocava con un visore per la realtà virtuale nella sua camera. Berry sarebbe entrata nella stanza arrabbiata e avrebbe insultato il figlio prima che la situazione degenerasse. Martinez sostiene che l'attrice sia saltata addosso al ragazzo, lo abbia afferrato per il collo e abbia iniziato a soffocarlo gridando: "Chi è che comanda adesso?". Il dodicenne avrebbe poi telefonato al padre raccontandogli quanto accaduto. L'attore sostiene inoltre che non si tratterebbe di un episodio isolato.