Negli ultimi giorni la vicenda ha avuto ripercussioni anche sull'attività professionale dell'artista. Quattro giorni fa sono state sospese le ultime repliche parigine dello spettacolo teatrale "Deuxième Partie", di cui Bruel era protagonista. Il 29 maggio il cantante ha inoltre annunciato la cancellazione di tutti i concerti previsti fino a settembre, comprese numerose partecipazioni a festival e tre spettacoli in programma a Parigi. La decisione, come spiegato dal suo entourage, è stata presa per evitare tensioni e polemiche durante lo svolgimento degli eventi mentre l'indagine è ancora in corso.

La società di produzione 14 Productions ha riferito che diversi organizzatori avevano segnalato difficoltà nel garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni. Sono così saltate circa una dozzina di esibizioni tra Francia, Belgio e Svizzera.