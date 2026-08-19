Hayden Panettiere, il fidanzato e il fratello chiamarono i soccorsi: cosa si sa sulla morte dell'attrice

Nel rapporto, l'agente ha raccontato di aver parlato inizialmente con Zach Hickerson, che avrebbe indicato la donna come la fidanzata di suo fratello Brian. L'ufficiale ha, inoltre, descritto le reazioni dei due uomini durante i tentativi di rianimazione. Zach sarebbe apparso, particolarmente, scosso mentre il personale medico cercava di salvare Panettiere. Brian, invece, avrebbe mostrato una reazione emotiva più evidente soltanto dopo che i soccorritori avevano dichiarato ufficialmente la morte dell'attrice. Dopo la constatazione del decesso, l'agente ha accompagnato i due fratelli fuori dall'appartamento. Successivamente, avrebbe parlato più a lungo con Brian, ma una parte delle informazioni contenute nel rapporto è stata oscurata.