Hayden Panettiere, il fidanzato e il fratello chiamarono i soccorsi: cosa si sa sulla morte dell'attrice

Hayden Panettiere © Olycom
Emergono nuovi dettagli sulla morte di Hayden Panettiere, l'attrice conosciuta, scomparsa a 36 anni il 16 agosto per una sospetta overdose. Secondo il rapporto della polizia, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine nell'abitazione in South Carolina si trovavano il fidanzato dell'attrice, Brian Hickerson, e suo fratello Zach. Gli agenti sono arrivati nell'appartamento di Greenville nel pomeriggio di domenica e sono stati accolti dai due uomini. All'interno dell’abitazione, i paramedici stavano già tentando di rianimare una donna trovata priva di sensi.
L’agente intervenuto ha riferito che, a un primo esame, non sembravano esserci evidenti cause fisiche in grado di spiegare la perdita di coscienza. Nonostante le manovre di rianimazione, per l'attrice non c'è stato nulla da fare: i soccorritori ne hanno constatato il decesso.
Il racconto del fratello e la reazione del fidanzato
Nel rapporto, l'agente ha raccontato di aver parlato inizialmente con Zach Hickerson, che avrebbe indicato la donna come la fidanzata di suo fratello Brian. L'ufficiale ha, inoltre, descritto le reazioni dei due uomini durante i tentativi di rianimazione. Zach sarebbe apparso, particolarmente, scosso mentre il personale medico cercava di salvare Panettiere. Brian, invece, avrebbe mostrato una reazione emotiva più evidente soltanto dopo che i soccorritori avevano dichiarato ufficialmente la morte dell'attrice. Dopo la constatazione del decesso, l'agente ha accompagnato i due fratelli fuori dall'appartamento. Successivamente, avrebbe parlato più a lungo con Brian, ma una parte delle informazioni contenute nel rapporto è stata oscurata.
Nessun segno di trauma: la causa della morte resta da accertare
Tra gli elementi emersi dall’indagine c’è l’assenza di segni di trauma. L’autopsia, secondo quanto riportato, non avrebbe evidenziato lesioni riconducibili a un’aggressione e la polizia non avrebbe trovato indicazioni di una morte provocata intenzionalmente.
La causa del decesso, tuttavia, non è stata ancora determinata. Anche l'elenco dei farmaci che Hayden Panettiere stava assumendo è stato oscurato nel documento della polizia e non sono, quindi, disponibili informazioni complete su questo aspetto. Per questo motivo, gli investigatori continuano a considerare il decesso oggetto di accertamenti. Le informazioni attualmente disponibili non consentono dunque di stabilire con certezza che cosa abbia provocato la morte dell’attrice.
Una carriera iniziata da giovanissima
Hayden Panettiere aveva raggiunto la popolarità internazionale grazie alla televisione. Il grande pubblico l'aveva conosciuta soprattutto nei panni di Claire Bennet in Heroes, ruolo che l'aveva trasformata in uno dei volti più riconoscibili della serie. Successivamente aveva ottenuto un altro importante successo con Nashville, dove aveva interpretato Juliette Barnes. La sua carriera comprendeva inoltre numerose esperienze nel cinema e in televisione.