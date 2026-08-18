Hayden Panettiere, trovati medicinali per curare l'overdose nel suo appartamento. Giallo su chi abbia chiamato i soccorsi

Nella vita di Hayden Panettiere c'era stata inoltre anche un'altra relazione importante prima: quella con l'ex compagno Wladimir Klitschko, assieme a cui aveva avuto una bambina. Qualche ora fa Kiltschko ha rotto il silenzio sulla tragedia con queste parole: "A nostra figlia Kaya, parlerò sempre con rispetto di sua madre e mi assicurerò che ricordi la persona che era". Kiltschko, che nella vita fa il pugile e vive con la piccola nella sua Ucraina, ha sottolineato il ruolo che Panettiere ha avuto nella sua vita anche dopo la fine della relazione in un lungo messaggio su Instagram: "La nostra famiglia sta attraversando un periodo di profondo shock e dolore. L'annuncio della tragica morte di Hayden mi addolora profondamente. Ha lasciato questo mondo troppo presto. Hayden, anche se non è più la mia partner, è stata una parte importante della mia vita e la madre di nostra figlia, Kaya. Ha costruito una carriera incredibile grazie a un enorme talento, affrontando anche i lati più bui di un'industria molto impegnativa. Niente cancellerà i momenti che abbiamo condiviso o il posto che aveva nella nostra vita".