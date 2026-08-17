Addio all'attrice statunitense Hayden Panettiere. La star di "Heroes", "Scream 4" e "Nashville" è morta all'età di 36 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente al media statunitense Abc News, ma non sono ancora note le cause del decesso, avvenuto - secondo fonti informate dei fatti - la mattina di domenica, 16 agosto. "È con profonda tristezza che condividiamo la morte della nostra amata Hayden. La sua luce era straordinaria, una forza della natura che portava amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che l'hanno conosciuta e ai milioni che l'hanno seguita sullo schermo", ha dichiarato il padre, Skip Panettiere, in una nota. L'attrice lascia una figlia, Kaya Evdokia Klitschko, nata nel 2014 dalla relazione con Volodymyr Klycko, ex campione di pugilato. Nonostante il successo, la sua è stata una vita segnata da depressione post-partum, dipendenza da alcol e dal dolore per la morte del fratello Jansen nel 2023.