Hayden Panettiere tra lotta contro la dipendenza e depressione post-parto
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Il debutto sin dall'infanzia della star di "Heroes" e "Nashville". La sua è stata una vita segnata da depressione post-partum e da dipendenza da alcol
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Addio all'attrice statunitense Hayden Panettiere. La star di "Heroes", "Scream 4" e "Nashville" è morta all'età di 36 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente al media statunitense Abc News, ma non sono ancora note le cause del decesso, avvenuto - secondo fonti informate dei fatti - la mattina di domenica, 16 agosto. "È con profonda tristezza che condividiamo la morte della nostra amata Hayden. La sua luce era straordinaria, una forza della natura che portava amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che l'hanno conosciuta e ai milioni che l'hanno seguita sullo schermo", ha dichiarato il padre, Skip Panettiere, in una nota. L'attrice lascia una figlia, Kaya Evdokia Klitschko, nata nel 2014 dalla relazione con Volodymyr Klycko, ex campione di pugilato. Nonostante il successo, la sua è stata una vita segnata da depressione post-partum, dipendenza da alcol e dal dolore per la morte del fratello Jansen nel 2023.
Non ci sono ancora informazioni certe sul motivo della sua scomparsa ma, secondo il sito Tmz, sabato l'attrice sarebbe volata da Los Angeles al sud (la località non è stata resa nota) in compagnia di Brian Hickerson, il suo fidanzato, con cui sembra avesse una relazione travagliata. Il portale statunitense aggiunge, poi, che proprio domenica - giorno del decesso -, la polizia sarebbe intervenuta in un incidente che ha coinvolto Panettiere: lo confermano fonti delle forze dell'ordine, secondo le quali sarebbe ora in corso un'indagine. Negli ultimi tempi l'attrice si sarebbe lamentata spesso di dolori alla schiena.
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Classe 1989, Panettiere era diventata famosa da giovanissima. A soli quattro anni debutta in televisione, ma è con "Heroes", la serie cult della Nbc, che nel 2006 arriva la consacrazione internazionale. Nel ruolo di Claire Bennet, la cheerleader dotata di straordinarie capacità di autorigenerazione, conquista il pubblico di tutto il mondo. Dal 2012 al 2018 è poi protagonista di "Nashville", dove interpreta la tormentata e ambiziosa cantante country Juliette Barnes. Un ruolo che le vale due nomination ai Golden Globe.