Helen Mirren insultata in strada a Londra: "Pu***na sionista"

In un primo momento Helen Mirren ha interagito con l'uomo in modo cortese, accennando un sorriso e chiedendogli se andasse tutto bene, ma una volta capite le vere intenzioni di Carroll ogni traccia di allegria è sparita dal suo volto. L'attivista ha tenuto per tutto il tempo lo smartphone puntato sull'attrice, continuando a riprenderla e a insultarla fino a quando Taylor Hackford non gli ha intimato di smetterla. Il regista si è frapposto tra Carroll e la moglie, urlando a più riprese "va*****ulo, sparisci e lasciaci camminare". Il suo intervento ha permesso di porre fine all'aggressione verbale prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.