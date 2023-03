Helen Mirren, "cattiva" dal cuore d'oro: affitta un cinema e regala 500 biglietti ai bambini salentini per "Shazam!"

Un "Oscar per la generosità" insomma all'attrice britannica, che la statuetta più importante del cinema l'ha ottenuta per “The Queen” di Stephen Frears nel 2006.

L'amore per il Salento

Helen Mirren passa ormai molto tempo nel Salento dove col marito, il regista Taylor Hackford, possiede una masseria a Tiggiano in provincia di Lecce. Il premio Oscar ha più volte ribadito il suo amore per la zona della Puglia dove partecipa a numerose iniziative per la salvaguardia dell'ambiente.

"Cittadina modello", poco tempo fa ha pubblicato su Instagram una foto mentre raccoglie rifiuti sul ciglio di una strada, a ridosso di un muretto a secco e di un campo di ulivi. "Ho raccolto la spazzatura dalla strada in Italia - scrive dal suo account - io e mi sorella ci abbiamo messo un'ora e abbiamo ripulito un lungo tratto. È una cosa semplice, ma fa una grande differenza". Poi un appello: "Per favore, non buttate la spazzatura". Un grande gesto, degno una regina a tutti gli effetti.