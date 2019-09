Helen Mirren, premio Oscar e spirito green: raccoglie i rifiuti in Salento

Helen Mirren, premio Oscar per il film "The queen", è ormai di casa in Puglia e in Salento. Una terra che ha scelto come luogo di vacanza ma non solo: ha una masseria con il marito, il regista Taylor Hackford, a Tiggiano, in provincia di Lecce, e proprio per questo si comporta come "cittadina modello". Lo dimostra pubblicando su Instagram una foto mentre raccoglie rifiuti sul ciglio di una strada, a ridosso di un muretto a secco e di un campo di ulivi. "Ho raccolto la spazzatura dalla strada in Italia - scrive dal suo account - io e mi sorella ci abbiamo messo un'ora e abbiamo ripulito un lungo tratto. È una cosa semplice, ma fa una grande differenza". Poi un appello: "Per favore, non buttate la spazzatura". Un grande gesto, degno una regina a tutti gli effetti.