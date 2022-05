Cannes 75, Andie McDowell ed Helen Mirren regine sul red carpet di "Mother and Son"

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ultime proiezioni alla 75esima edizione del Festival di Cannes che si chiude sabato sera. Grandi protagoniste sul red carpet del film "Mother and Son" sono state due veterane come Andie McDowell ed Helen Mirren. Radiose, le due hanno improvvisato anche un balletto a favore di pubblico e fotografi. Presente in passerella anche la nostra Valeria Golino.