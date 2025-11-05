Helen Mirren riceverà il Golden Globe alla carriera

Per Helen Hoehne, la presidente dei Golden Globe, l'attrice "è una forza della natura, e la sua carriera è semplicemente straordinaria". "Le sue interpretazioni trascendenti e la sua dedizione all'arte continuano a ispirare generazioni di artisti e di pubblico". Helen Mirren è l'ultima di una lunga serie di leggende del cinema a ricevere il DeMille Award, che dal 1952 celebra i traguardi di vita e carriera delle figure più iconiche di Hollywood. La carriera dell'attrice si estende per oltre sei decenni tra cinema, televisione e teatro. La consegna del premio darà ufficialmente il via ai festeggiamenti per l'83esima edizione dei Golden Globe Awards.