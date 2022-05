Harrison Ford e Helen Mirren nel cast della serie "1932", prequel di "Yellowstone"

Il nuovo prequel, intitolato "1932" , avrà come protagonisti due grandi star come Harrison Ford e Helen Mirren . Il progetto è il secondo spinoff dello show con Kevin Costner e racconterà gli eventi legati a una diversa generazione della famiglia Dutton, protagonsita della serie madre. Arriverà il prossimo dicembre su Paramount+.

Attualmente non è stato ancora rivelato che ruolo ricopriranno le due star e altri dettagli in più riguardante la trama e i personaggi al centro della storia. Taylor Sheridan ricoprirà anche in questo caso il ruolo di produttore e creatore dopo aver realizzato "1883" (uscita a fine dicembre 2022), primo prequel di "Yellowstone", che ha raccolto ascolti record su Paramount+.





Per Harrison Ford si tratta di un secondo ruolo importante in una serie tv oltre alla sua già fulgida carriera cinematografica. L'attore sarà protagonista di "Shrinking”, in arrivo prossimamente su Apple Tv. Invece il nuovo ruolo sarà un ritorno alla serialità per Helen Mirren che è stata una detective per sette stagioni in "Prime Suspect". I due attori avevano recitato insieme nel film del 1986 "Mosquito Coast" diretto da Peter Weir.