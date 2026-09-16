Elena Morali aggredita in centro a Milano: "Insulti e calci all’auto, pensavo mi ammazzasse"
La showgirl racconta sui social l'attacco subito in pieno giorno: calci alla portiera, specchietto distrutto e il tentativo di aprire l'auto. Poi la denuncia
© Instagram. @elenamoralireal
Sono stati attimi di paura quelli vissuti da Elena Morali nel centro di Milano. La showgirl, ex concorrente de "La Pupa e il Secchione" e de "L’Isola dei Famosi", ha raccontato sui social di essere stata aggredita qualche giorno fa da un uomo mentre si trovava all’interno della sua auto, nel primo pomeriggio. Un episodio che sarebbe iniziato senza un motivo apparente e sarebbe rapidamente degenerato tra insulti, calci alla vettura e il tentativo di aprire la portiera.
"Stavo prendendo la macchina, avevo il parrucchiere e dovevo uscire e fare manovra. Questa persona inizia a inveire, a insultarmi in malo modo", ha spiegato Morali in un video pubblicato su Instagram. La 35enne ha raccontato di non essere riuscita a capire che cosa avesse scatenato la reazione dell’uomo: "Non mi sono data una spiegazione. L’unica ragione che mi do è che avesse preso qualcosa".
Elena Morali: “Ha demolito lo specchietto”
Secondo la ricostruzione di Morali, l’uomo si sarebbe avvicinato alla vettura a bordo di uno scooter mentre la showgirl si preparava a ripartire. Dopo i primi insulti sessisti, la situazione sarebbe degenerata. "Si avventa subito sullo specchietto, mi dice levati dal c* adesso, pu**na. Mi inizia a tirare calci alla porta e demolisce tutto lo specchietto", ha raccontato sui social. La showgirl sostiene che l’uomo abbia poi provato ad aprire la portiera dell’auto: "Grazie a Dio non è riuscito ad aprirla".
La diretta social sventa il pericolo
È stato in quel momento, ha spiegato, che la paura ha preso il sopravvento. "Mi sono presa così tanto dal panico che ho pensato: questo mi ammazza. È grande e grosso, mi spacca", ha detto. Per cercare di fermarlo, Morali ha avuto l’idea di prendere il telefono e fingere di essere in diretta sui social. "Se faccio finta di essere in diretta, questo si ferma. Per fortuna sono riuscita anche a fare il video". Il filmato sarebbe poi stato consegnato alle forze dell’ordine. Morali ha raccontato che, mentre l’uomo continuava a inveire contro di lei, nessuno tra le persone presenti sarebbe intervenuto. "Nessuno si è fermato e nessuno mi ha aiutato", ha detto, spiegando di essere rimasta profondamente scossa dall’episodio.
La denuncia alla polizia
Poco dopo è arrivato il compagno Luigi Mario Favoloso e i due si sono recati dalla polizia per sporgere denuncia. Una follower avrebbe poi fornito alla showgirl alcune informazioni utili sull’uomo, permettendole di integrare la denuncia con ulteriori dettagli. Morali ha raccontato di aver trascorso la mattina successiva a piangere. "Io non amo piangere sui social, ma mi sono davvero spaventata", ha ammesso. Poi lo sfogo sulla città: "Non è possibile che a Milano, alle 15, in centro, possa succedere una cosa del genere".