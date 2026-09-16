Elena Morali aggredita in centro a Milano: "Insulti e calci all’auto, pensavo mi ammazzasse"

È stato in quel momento, ha spiegato, che la paura ha preso il sopravvento. "Mi sono presa così tanto dal panico che ho pensato: questo mi ammazza. È grande e grosso, mi spacca", ha detto. Per cercare di fermarlo, Morali ha avuto l’idea di prendere il telefono e fingere di essere in diretta sui social. "Se faccio finta di essere in diretta, questo si ferma. Per fortuna sono riuscita anche a fare il video". Il filmato sarebbe poi stato consegnato alle forze dell’ordine. Morali ha raccontato che, mentre l’uomo continuava a inveire contro di lei, nessuno tra le persone presenti sarebbe intervenuto. "Nessuno si è fermato e nessuno mi ha aiutato", ha detto, spiegando di essere rimasta profondamente scossa dall’episodio.