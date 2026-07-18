Paura "urbana"

Melissa Satta proibisce al figlio 12enne di uscire da solo: "A Milano rischi di essere picchiato per un paio di scarpe"

Il post della showgirl sui social accende il dibattito sulla sicurezza della città e la libertà dei più giovani

18 Lug 2026 - 12:44
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Melissa Satta, modella e influencer © Getty Images

Melissa Satta, modella e influencer © Getty Images

Prima o poi, per un genitore, arriva il momento in cui i figli iniziano a chiedere un po' più di libertà: una passeggiata senza mamma e papà, un pomeriggio con gli amici lontano da occhi vigili. Per Melissa Satta quel momento è arrivato, ma la risposta che si è sentita di dare è stata un "no" categorico, motivato pubblicamente sui social con parole che hanno subito acceso il dibattito online.

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Il timore della showgirl per la sicurezza del figlio Maddox

 Tutto nasce da una semplice domanda del ragazzo, che chiedeva di uscire con gli amici in centro a Milano. La showgirl ha raccontato su X di essersi sentita costretta a rifiutare, spiegando di provare un vero e proprio terrore all'idea di cosa possa succedere anche durante una passeggiata apparentemente innocua.

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Nel suo post, Melissa Satta ha parlato apertamente del rischio di aggressioni e rapine legate a un semplice smartphone o a un paio di scarpe di marca, capaci di trasformare un adolescente in un facile bersaglio. "Se hai un cellulare o delle belle scarpe, ti prendono di mira, ti picchiano e magari ti accoltellano e ti derubano", ha scritto. Da qui la domanda, quasi retorica, con cui ha chiuso il proprio sfogo: come garantire ai figli una vita normale in un clima simile?

Tra reazioni social e la questione della sicurezza urbana

 Il post ha raccolto in poche ore migliaia di commenti spaccando gli utenti social tra chi condivide le stesse paure, raccontando episodi vissuti in prima persona, e chi invita invece a non generalizzare, ricordando come certi fatti di cronaca finiscano per amplificare una percezione di insicurezza spesso superiore alla realtà.

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Nel frattempo, Melissa Satta ha precisato: "È solo un mio pensiero da libera cittadina, perché io stessa mi sono trovata in una situazione simile. E vi giuro che non ho dormito per anni. Vorrei solo vivere in un Italia più sicura per tutti e soprattutto per i nostri figli". Si tratta di una scelta prudente che non esclude comunque l'idea di concedere a Maddox, nato dalla relazione con Kevin-Prince Boateng, gradualmente più libertà e valutando di volta in volta tempi e situazioni. Un equilibrio delicato tra il bisogno di proteggerlo e il desiderio di non privarlo troppo a lungo della sua indipendenza.

Melissa Satta, vacanza da sogno alle Maldive

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