Melissa Satta, modella e influencer © Getty Images
Prima o poi, per un genitore, arriva il momento in cui i figli iniziano a chiedere un po' più di libertà: una passeggiata senza mamma e papà, un pomeriggio con gli amici lontano da occhi vigili. Per Melissa Satta quel momento è arrivato, ma la risposta che si è sentita di dare è stata un "no" categorico, motivato pubblicamente sui social con parole che hanno subito acceso il dibattito online.
Il timore della showgirl per la sicurezza del figlio Maddox
Tutto nasce da una semplice domanda del ragazzo, che chiedeva di uscire con gli amici in centro a Milano. La showgirl ha raccontato su X di essersi sentita costretta a rifiutare, spiegando di provare un vero e proprio terrore all'idea di cosa possa succedere anche durante una passeggiata apparentemente innocua.
Nel suo post, Melissa Satta ha parlato apertamente del rischio di aggressioni e rapine legate a un semplice smartphone o a un paio di scarpe di marca, capaci di trasformare un adolescente in un facile bersaglio. "Se hai un cellulare o delle belle scarpe, ti prendono di mira, ti picchiano e magari ti accoltellano e ti derubano", ha scritto. Da qui la domanda, quasi retorica, con cui ha chiuso il proprio sfogo: come garantire ai figli una vita normale in un clima simile?
Mio figlio che ha 12 anni mi ha chiesto… mamma posso fare una passeggiata con i miei amici?!— melissa satta (@sattamelissa) July 16, 2026
Io mi sono sentita di dirgli di no…perché purtroppo sono terrorizzata da tutto quello che succede anche solo facendo una semplice passeggiata in centro a Milano.
Se hai il telefono o…
Tra reazioni social e la questione della sicurezza urbana
Il post ha raccolto in poche ore migliaia di commenti spaccando gli utenti social tra chi condivide le stesse paure, raccontando episodi vissuti in prima persona, e chi invita invece a non generalizzare, ricordando come certi fatti di cronaca finiscano per amplificare una percezione di insicurezza spesso superiore alla realtà.
Nel frattempo, Melissa Satta ha precisato: "È solo un mio pensiero da libera cittadina, perché io stessa mi sono trovata in una situazione simile. E vi giuro che non ho dormito per anni. Vorrei solo vivere in un Italia più sicura per tutti e soprattutto per i nostri figli". Si tratta di una scelta prudente che non esclude comunque l'idea di concedere a Maddox, nato dalla relazione con Kevin-Prince Boateng, gradualmente più libertà e valutando di volta in volta tempi e situazioni. Un equilibrio delicato tra il bisogno di proteggerlo e il desiderio di non privarlo troppo a lungo della sua indipendenza.