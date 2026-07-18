Nel frattempo, Melissa Satta ha precisato: "È solo un mio pensiero da libera cittadina, perché io stessa mi sono trovata in una situazione simile. E vi giuro che non ho dormito per anni. Vorrei solo vivere in un Italia più sicura per tutti e soprattutto per i nostri figli". Si tratta di una scelta prudente che non esclude comunque l'idea di concedere a Maddox, nato dalla relazione con Kevin-Prince Boateng, gradualmente più libertà e valutando di volta in volta tempi e situazioni. Un equilibrio delicato tra il bisogno di proteggerlo e il desiderio di non privarlo troppo a lungo della sua indipendenza.