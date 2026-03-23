Da allora, infatti, Melissa e Carlo non si sono più nascosti: la coppia ha partecipato a eventi mondani, condiviso viaggi in mete come Sardegna, Francia e Giappone, e ha consolidato i rapporti familiari. Melissa ha presentato Carlo a suo figlio Maddox - avuto dalla relazione con l'ex calciatore Kevin Prince Boateng -, mentre lui ha accolto Melissa nella propria famiglia. Nonostante le critiche, arrivate anche per la differenza d'età (11 anni), il loro legame sembra più forte che mai.