Melissa Satta e Carlo Beretta festeggiano due anni d'amore: la foto romantica sui social
Dal primo viaggio insieme fino al traguardo del secondo anniversario: la storia tra la showgirl e l'imprenditore
Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta © Instagram
Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sorprendono i fan con uno scatto speciale. Per celebrare il loro secondo anniversario, i due hanno condiviso su Instagram una foto che li ritrae sorridenti in ascensore, accompagnata da due cuori rossi a simboleggiare l'amore che li lega. Un gesto insolito per due personalità solitamente riservate riguardo alla loro storia, che stavolta hanno scelto di condividere un momento di quotidianità per celebrare l'importante traguardo.
Dal primo viaggio a Madrid al secondo anniversario
La storia tra Melissa e Carlo è iniziata a Madrid nella primavera del 2024. In quell'occasione, Melissa Satta era volata nella capitale spagnola per un weekend con amici e, tra le foto pubblicate, appariva anche Carlo Gussalli Beretta, all'epoca reduce dalla separazione con Giulia De Lellis dopo tre anni di relazione. Poi, ad agosto dello stesso anno, sono arrivati i post della vacanza insieme in Grecia: da quel momento la loro relazione ha iniziato a far parlare i fan e i giornali.
Da allora, infatti, Melissa e Carlo non si sono più nascosti: la coppia ha partecipato a eventi mondani, condiviso viaggi in mete come Sardegna, Francia e Giappone, e ha consolidato i rapporti familiari. Melissa ha presentato Carlo a suo figlio Maddox - avuto dalla relazione con l'ex calciatore Kevin Prince Boateng -, mentre lui ha accolto Melissa nella propria famiglia. Nonostante le critiche, arrivate anche per la differenza d'età (11 anni), il loro legame sembra più forte che mai.
Una storia d'amore raccontata con semplicità
La coppia ha conquistato i fan con apparizioni eleganti ma discrete, sia sui social sia agli eventi mondani. Tra viaggi e serate insieme, hanno mostrato una complicità autentica, con foto che raccontano la naturalezza del loro rapporto.
I progetti futuri
Durante un'intervista rilasciata a febbraio, Melissa ha parlato apertamente della sua felicità: "Sono felice, non posso chiedere di più. Sono contenta di aver avuto diverse relazioni, anche per capire. Lo trovo costruttivo: per trovare la persona giusta devi provare". Riguardo a nozze e figli, la showgirl ha aggiunto: "Lascio le porte aperte a tutto, anche all'arrivo della cicogna".
Guardando al futuro, quindi, la coppia sembra pronta a consolidare ulteriormente la relazione: matrimonio e figli restano progetti concreti, senza forzature, ma con entusiasmo e serenità. Tra viaggi, momenti privati e rarissime apparizioni social, Melissa Satta e Carlo Beretta continuano a scrivere una storia d'amore che, anno dopo anno, dimostra di essere solida e autentica.