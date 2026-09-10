Michael Pitt arrestato per abusi sessuali
© IPA
© IPA
La vicenda giudiziaria riguardante Noel Clarke entra in una nuova e delicatissima fase. L’attore britannico, 50enne, è stato formalmente incriminato nel Regno Unito per sei reati a sfondo sessuale, dopo che il Crown Prosecution Service ha autorizzato la Metropolitan Police a procedere. Le accuse, che riguardano cinque donne, si riferiscono a presunti episodi avvenuti tra il 2007 e il 2016. Clarke, noto soprattutto per il ruolo di Mickey Smith nella celebre serie tv Doctor Who, dovrà comparire davanti alla Westminster Magistrates’ Court il 21 ottobre.
I capi d’imputazione sono complessivamente sei: due riguardano presunte aggressioni sessuali, tre il voyeurismo e uno l’esposizione indecente. L’indagine della polizia era partita circa un anno fa e aveva portato all’arresto di un uomo il 25 settembre 2025. Dopo aver raccolto gli elementi investigativi, gli agenti hanno trasmesso il materiale al Crown Prosecution Service, che ha ritenuto ci fossero sufficienti elementi per portare il caso davanti a un tribunale e che procedere fosse nell’interesse pubblico.
"I nostri procuratori hanno lavorato per stabilire che vi siano elementi sufficienti per portare il caso davanti a un tribunale", ha fatto sapere il CPS. Clarke, secondo quanto riferito dalla Bbc, non ha finora commentato pubblicamente le accuse.
L’inchiesta prosegue mentre le cinque donne interessate dalle contestazioni ricevono il supporto di agenti specializzati. Il sovrintendente Mike Cagney, che coordina l’indagine, ha invitato eventuali altre vittime di aggressioni sessuali a rivolgersi alla polizia, assicurando che le informazioni saranno trattate con la massima discrezione.
Per Noel Clarke, intanto, si apre un passaggio giudiziario che potrebbe mettere a serio rischio la sua carriera costruita tra televisione e cinema. La notorietà era arrivata soprattutto grazie a Doctor Who, dove ha interpretato Mickey Smith tra il 2005 e il 2010, ma l’attore ha lavorato anche come sceneggiatore, regista e produttore, oltre ad aver recitato in Metrosexuality, Metropolitan Police, Judge John Deed e Casualty. Ora spetterà alla giustizia britannica a dover esaminare nel merito le accuse a suo carico.
© IPA
© IPA