I capi d’imputazione sono complessivamente sei: due riguardano presunte aggressioni sessuali, tre il voyeurismo e uno l’esposizione indecente. L’indagine della polizia era partita circa un anno fa e aveva portato all’arresto di un uomo il 25 settembre 2025. Dopo aver raccolto gli elementi investigativi, gli agenti hanno trasmesso il materiale al Crown Prosecution Service, che ha ritenuto ci fossero sufficienti elementi per portare il caso davanti a un tribunale e che procedere fosse nell’interesse pubblico.