Jeffrey Epstein, la procura di Roma apre un'indagine per violenza sessuale | La richiesta agli Usa: "Vogliamo anche i file segreti"

Un fascicolo nuovo, un'indagine con l'ipotesi di violenza sessuale. È quella aperta dalla procura di Roma su Jeffrey Epstein e sugli Epstein Files. Da Capri a Milano, da Roma alla Costiera Amalfitana: i tentacoli del jet set del finanziere pedofilo, arrestato per traffico di minori e morto suicida in una cella a Manhattan nel 2019, si sono allungati fino in Italia. Lo dicono le decine di migliaia di pagine desecretate dall'amministrazione Trump sulla spinta del Congresso, e in cui compaiono diversi riferimenti al nostro Paese. Ciò che però non è chiaro è se qualcuno - tra gli imprenditori, i politici e gli accademici italiani arrivati a contatto con Epstein - abbia partecipato in qualche forma e misura a quel sistema infernale di sfruttamento minorile e violenze sessuali su giovani donne.