Mr Daniel aggredito e rapinato a Milano © Instagram
Una serata con gli amici finita con un'aggressione in strada. Daniele Lorusso, conosciuto come Mr Daniel, make-up artist che lavora con numerosi personaggi dello spettacolo, ha raccontato sui social di essere stato aggredito e rapinato a Milano mentre rientrava a casa a piedi. Nelle storie Instagram ha mostrato anche i vistosi segni rossi rimasti sul collo dopo che gli sono state strappate tre collane.
"Mi hanno strappato tutte e tre le collane"
"Ero a cena fuori con due amici", ha raccontato Mr Daniel. Poco prima di mezzanotte lui e un'amica decidono di percorrere a piedi i circa 15 minuti che li separano da casa. La strada, precisa, non era deserta: c'erano locali ancora aperti, persone e gruppetti.
A un certo punto nota due ragazzi seduti ai tavolini esterni di un locale appena chiuso. "Mi accorgo che ci stanno fissando. Per istinto accelero il passo e metto il cellulare in tasca". Nel giro di pochi secondi entrambi si alzano e si dirigono verso di loro.
"Uno dei due, con una nonchalance che ancora oggi mi impressiona, mi mette le mani vicino al collo e con una forza assurda mi strappa tutte e tre le collanine che avevo addosso", racconta. Mr Daniel non riesce a reagire: "Sono rimasto completamente pietrificato".
L'inseguimento e l'intervento della polizia
La sua amica, invece, inizia a rincorrere i due uomini urlando aiuto. Nonostante la presenza di altre persone, nessuno interviene. Proprio in quel momento passa una macchina della polizia e la donna riesce a fermarla.
Gli agenti fanno salire i due amici e comincia un inseguimento. "Io ero seduto dietro, con il collo che mi bruciava tantissimo, completamente sotto shock", ricorda il make-up artist.
La polizia riesce infine a fermare uno dei due uomini, riconosciuto dai due amici. Non è però quello che, secondo il racconto di Mr Daniel, aveva con sé le collane. Gli agenti chiamano poi un'ambulanza e il make-up artist viene visitato e medicato.
"Milano è anche questo"
Mr Daniel ha ringraziato le forze dell'ordine, definite "velocissime, presenti, umane", e ha spiegato di aver deciso di raccontare l'accaduto per invitare i follower a fare attenzione.
"Fino a ieri anche io avrei pensato: A me non è mai successo niente. Poi succede. In pochi secondi. In una strada ancora piena di persone. A pochi minuti da casa".
Il make-up artist riferisce inoltre che la polizia gli avrebbe consigliato, soprattutto la sera, di non tenere in vista collane, bracciali, anelli, orologi e cellulare. "Non voglio creare panico e non voglio dire che bisogna vivere nella paura", precisa. Poi conclude: "È veramente triste dover dire che Milano è anche questo. Ma ignorarlo non ci rende più sicuri. State attenti".