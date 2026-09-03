prima di mezzanotte

Mr Daniel aggredito e rapinato a Milano: "Mi hanno strappato le collane"

Il make-up artist dei vip racconta sui social l'aggressione subita mentre tornava a casa dopo una cena. La polizia ha fermato uno dei due uomini

03 Set 2026 - 13:01
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Mr Daniel aggredito e rapinato a Milano © Instagram

Mr Daniel aggredito e rapinato a Milano © Instagram

Una serata con gli amici finita con un'aggressione in strada. Daniele Lorusso, conosciuto come Mr Daniel, make-up artist che lavora con numerosi personaggi dello spettacolo, ha raccontato sui social di essere stato aggredito e rapinato a Milano mentre rientrava a casa a piedi. Nelle storie Instagram ha mostrato anche i vistosi segni rossi rimasti sul collo dopo che gli sono state strappate tre collane.

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"Mi hanno strappato tutte e tre le collane"

 "Ero a cena fuori con due amici", ha raccontato Mr Daniel. Poco prima di mezzanotte lui e un'amica decidono di percorrere a piedi i circa 15 minuti che li separano da casa. La strada, precisa, non era deserta: c'erano locali ancora aperti, persone e gruppetti.

A un certo punto nota due ragazzi seduti ai tavolini esterni di un locale appena chiuso. "Mi accorgo che ci stanno fissando. Per istinto accelero il passo e metto il cellulare in tasca". Nel giro di pochi secondi entrambi si alzano e si dirigono verso di loro.

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"Uno dei due, con una nonchalance che ancora oggi mi impressiona, mi mette le mani vicino al collo e con una forza assurda mi strappa tutte e tre le collanine che avevo addosso", racconta. Mr Daniel non riesce a reagire: "Sono rimasto completamente pietrificato".

L'inseguimento e l'intervento della polizia

 La sua amica, invece, inizia a rincorrere i due uomini urlando aiuto. Nonostante la presenza di altre persone, nessuno interviene. Proprio in quel momento passa una macchina della polizia e la donna riesce a fermarla.

Gli agenti fanno salire i due amici e comincia un inseguimento. "Io ero seduto dietro, con il collo che mi bruciava tantissimo, completamente sotto shock", ricorda il make-up artist.

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La polizia riesce infine a fermare uno dei due uomini, riconosciuto dai due amici. Non è però quello che, secondo il racconto di Mr Daniel, aveva con sé le collane. Gli agenti chiamano poi un'ambulanza e il make-up artist viene visitato e medicato.

"Milano è anche questo"

   Mr Daniel ha ringraziato le forze dell'ordine, definite "velocissime, presenti, umane", e ha spiegato di aver deciso di raccontare l'accaduto per invitare i follower a fare attenzione.

"Fino a ieri anche io avrei pensato: A me non è mai successo niente. Poi succede. In pochi secondi. In una strada ancora piena di persone. A pochi minuti da casa".

Il make-up artist riferisce inoltre che la polizia gli avrebbe consigliato, soprattutto la sera, di non tenere in vista collane, bracciali, anelli, orologi e cellulare. "Non voglio creare panico e non voglio dire che bisogna vivere nella paura", precisa. Poi conclude: "È veramente triste dover dire che Milano è anche questo. Ma ignorarlo non ci rende più sicuri. State attenti".

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