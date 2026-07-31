Elodie cambia look: il french bob fa impazzire i fan sui social

Elodie, folle notte con gli amici e Franceska Nuredini
© Instagram | @tommybiagetti | L'ultimo post di Elodie
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La scelta della cantante di modificare ancora una volta la sua acconciatura ha destato sorpresa tra i fan. C'è chi la paragona a Katy Perry o Gracie Abrams, ma c'è anche chi vorrebbe rivederla con i capelli lunghi
Il french bob di Elodie © Instagram
Elodie sorprende ancora una volta il suo pubblico con un cambio di immagine destinato a far discutere. Dopo mesi intensi tra musica e concerti sold out, la cantante romana ha deciso di rinnovare il proprio stile scegliendo un taglio di capelli completamente diverso: il french bob, un caschetto cortissimo dal fascino francese che ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan.
L'artista sta vivendo un periodo particolarmente positivo della sua carriera. Il tour ha registrato una serie di tutto esaurito, tanto da spingere la produzione ad aggiungere nuove date, ma in queste settimane Elodie ha scelto di concedersi una pausa dagli impegni professionali per dedicarsi all'estate, tra mare, momenti di svago e la relazione con Franceska Nuredini, che solo poche settimane fa l'aveva definita pubblicamente "la mia fidanzata stupenda".
Proprio durante questo periodo di relax è arrivata la nuova trasformazione. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram il 30 luglio, la cantante ha mostrato ai follower un taglio ancora più corto rispetto a quello che aveva già sfoggiato negli ultimi mesi.
Il nuovo hairstyle scelto da Elodie richiama il classico french bob, uno dei tagli più riconoscibili della tradizione francese. La caratteristica principale è la lunghezza estremamente ridotta: le ciocche si fermano sopra la mandibola, arrivando circa a metà del viso e poco oltre la linea delle orecchie.
A completare il look c'è una frangia piena e lunga, che scende fino alle sopracciglia e in parte le copre. Il taglio non appare però rigido o troppo geometrico: le punte sono leggermente sfilate e lavorate con una texture morbida, creando un effetto naturale con un volume leggero capace di valorizzare i lineamenti del volto.
Nelle immagini condivise sui social, Elodie appare con un caschetto spettinato e leggermente asimmetrico, più corto nella parte posteriore e movimentato sulle punte. Un cambio netto rispetto alle tonalità ramate che avevano caratterizzato il suo aspetto nelle settimane precedenti.
Il nuovo look segna infatti l'addio, almeno temporaneo, all'Auburn Copper, il colore ramato che Elodie aveva scelto poco tempo prima e che era stato indicato tra le tendenze capelli dell'estate 2026.
Questa volta la cantante ha puntato su una tonalità castano scuro, abbinata a un taglio molto più deciso. Nella prima foto pubblicata il caschetto appare liscio e ordinato, con linee precise; in un secondo scatto, invece, i capelli risultano più morbidi e naturali, con le punte rivolte verso l'esterno per un effetto più dinamico.
Il nuovo stile è stato accompagnato da un outfit semplice e sportivo, composto da un top bianco e shorts blu, lasciando che fosse proprio l'acconciatura il vero elemento protagonista. Il risultato combina suggestioni anni Novanta e un'impronta più rock e contemporanea.
Non è la prima volta che Elodie utilizza il proprio aspetto come strumento di espressione. Nel corso della carriera la cantante ha sperimentato numerose trasformazioni, passando dai capelli lunghi alle extension, dai tagli cortissimi alle acconciature più elaborate, alternando colori molto diversi tra loro, dal nero al biondo fino alle sfumature ramate. Anche in questa occasione il cambiamento appare particolarmente evidente: il rame luminoso lascia spazio a un caschetto scuro, corto e sfilato.
Il nuovo caschetto ha incuriosito e diviso la community della cantante, con molti utenti che hanno commentato il cambiamento sui social. Tra le reazioni più diffuse c'è chi ha scherzato sul fatto che i capelli di Elodie sembrino diventare sempre più corti a ogni nuovo look, chi ha paragonato la trasformazione a quella di altre artiste e chi ha chiesto scherzosamente di "fermare" la cantante e i suoi parrucchieri.
© Instagram | @tommybiagetti | L'ultimo post di Elodie
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Altri hanno paragonato il cambiamento al percorso di artiste come Katy Perry o Gracie Abrams, mentre qualcuno ha associato il look al personaggio di Lisa Todd nella serie And Just Like That. Una cosa sembra certa: ancora una volta Elodie è riuscita a trasformare un semplice cambio di capelli in un vero evento social.