Elodie cambia look: il french bob fa impazzire i fan sui social

Il nuovo caschetto ha incuriosito e diviso la community della cantante, con molti utenti che hanno commentato il cambiamento sui social. Tra le reazioni più diffuse c'è chi ha scherzato sul fatto che i capelli di Elodie sembrino diventare sempre più corti a ogni nuovo look, chi ha paragonato la trasformazione a quella di altre artiste e chi ha chiesto scherzosamente di "fermare" la cantante e i suoi parrucchieri.