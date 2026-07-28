Elodie e Franceska Nuredini non hanno nulla da nascondere, anzi: negli ultimi mesi hanno moltiplicato i momenti di visibilità condivisa, tra palchi, cortei e piccoli gesti di quotidianità raccontati sui social, che restituiscono l'immagine di una coppia sempre più affiatata. In questi termini, lo scatto più recente lo ha pubblicato sui social Elodie con una Instagram Story in cui si vedono lei stessa e la fidanzata che sorridono a letto senza maglietta. Chiaro segno di come l'intesa tra le due sia più forte che mai.