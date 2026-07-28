Elodie, folle notte con gli amici e Franceska Nuredini
© Instagram | @tommybiagetti | L'ultimo post di Elodie
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Emblematica la foto postata dalla cantante su Instagram, ma anche le recenti presenze al concerto di Bad Bunny, di Sfera Ebbasta e al Pride a Milano
Elodie e Franceska © Instagram
Elodie e Franceska Nuredini non hanno nulla da nascondere, anzi: negli ultimi mesi hanno moltiplicato i momenti di visibilità condivisa, tra palchi, cortei e piccoli gesti di quotidianità raccontati sui social, che restituiscono l'immagine di una coppia sempre più affiatata. In questi termini, lo scatto più recente lo ha pubblicato sui social Elodie con una Instagram Story in cui si vedono lei stessa e la fidanzata che sorridono a letto senza maglietta. Chiaro segno di come l'intesa tra le due sia più forte che mai.
Pochi giorni fa, invece, le due sono finite al centro dell'attenzione per una serata decisamente movimentata: quella della seconda data milanese di Bad Bunny, all'Ippodromo Snai La Maura, interrotta bruscamente da un violento temporale che ha costretto migliaia di spettatori a evacuare l'area. Tra loro anche Elodie e Franceska Nuredini, ospiti della esclusiva Casita riservata agli invitati speciali del tour, che hanno raccontato l'accaduto con ironia sempre tramite le Instagram Stories, rassicurando subito i fan sulle proprie condizioni.
Poche settimane prima, invece, erano state protagoniste di un altro evento musicale di richiamo: il concerto di Sfera Ebbasta a San Siro, dove Elodie era salita sul palco per cantare insieme al rapper Yakuza, brano che li vede in collaborazione. Tra le ballerine dell'esibizione c'era proprio Franceska, la cui presenza accanto alla compagna non era passata inosservata al pubblico.
Lo scorso 27 giugno invece, Elodie si era mostrata pubblicamente al Milano Pride, manifestazione a cui la cantante partecipa da tempo per sostenere i diritti della comunità LGBTQIA+. Un dettaglio, però, non è passato inosservato: per la prima volta in un'occasione simile, Franceska era al suo fianco.
Ad ogni modo, lo scatto da poco condiviso da Elodie con la fidanzata racconta sempre più la quotidianità della coppia: un' immagine casalinga e spontanea che ritrae le due insieme a letto in un momento di dolce intimità. Tutti piccoli gesti che, sommati, restituiscono l'immagine di un legame sempre più solido e sereno.
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