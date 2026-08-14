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gli scatti

Halle Berry festeggia i suoi 60 anni con il compagno Van Hunt

L'attrice ha condiviso un carosello fotografico sul suo profilo Instagram per celebrare il compleanno. "60 eccomi qua", aveva scritto in un post precedente

14 Ago 2026 - 11:18
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