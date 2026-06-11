Il cantante francese Patrick Bruel incriminato per lo stupro di diverse donne

Bruel è diventato una delle più grandi star del mondo francofono tra la fine degli anni '80 e gli anni '90. La sua popolarità fu tale da generare il termine "Bruelmania", con paragoni alla Beatlemania. I successi del suo secondo album del 1989 sono entrati nella cultura popolare francese, con brani su amore, nostalgia e infanzia che hanno attraversato diverse generazioni. Parallelamente ha costruito una carriera da attore, con decine di produzioni tra cinema e televisione.