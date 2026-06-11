Il cantante francese Patrick Bruel incriminato per lo stupro di diverse donne
Rilasciato sotto stretta sorveglianza, il cantante 67enne è obbligato a consegnare il passaporto, sottoporsi a un trattamento psicologico e versare una cauzione di 500mila euro
Patrick Bruel © Wikipedia
Il cantante e attore francese Patrick Bruel è stato formalmente accusato in via preliminare di stupro, tentato stupro, aggressione sessuale e molestie ai danni di diverse donne, per fatti avvenuti tra il 2008 e il 2019. L'artista respinge le accuse. L'ufficio del pubblico ministero ha riferito che il 67enne è comparso davanti a quattro giudici istruttori dopo due giorni di custodia cautelare in polizia. L'indagine riguarda episodi avvenuti in Francia, Bruxelles e Svizzera.
Rilasciato sotto stretta sorveglianza, Bruel deve consegnare il passaporto e versare una cauzione. Le notizie di stampa hanno inoltre portato alla luce ulteriori accuse. Bruel, una delle grandi star della musica francese sin dalla fine degli anni '80, ha cancellato i suoi prossimi concerti in Francia, Canada, Svizzera e Belgio.
Alcune segnalazioni che in precedenza erano state archiviate senza ulteriori provvedimenti sono state riesaminate e inserite nel fascicolo, ha precisato l'ufficio del pubblico ministero.
Cauzione e passaporto ritirato
Patrick Bruel è stato posto sotto controllo giudiziario e gli è stato vietato di lasciare la Francia. È stato inoltre obbligato a consegnare il passaporto, sottoporsi a un trattamento psicologico e versare una cauzione di 500mila euro. Gli è anche proibito contattare le presunte vittime o i loro familiari, così come frequentare centri massaggi, luoghi in cui alcune delle presunte aggressioni sarebbero avvenute.
Nuove accuse
Nelle ultime settimane una serie di inchieste giornalistiche, in particolare del sito francese Mediapart, ha riportato all'attenzione pubblica accuse mosse da più donne nell'arco di diversi decenni, spingendo alla presentazione di ulteriori denunce. La procura ha precisato che le accuse di altre donne che risultano potenzialmente prescritte sono comunque state allegate al fascicolo per consentire ai giudici istruttori una comprensione più ampia del quadro accusatorio. Denunce presentate in altre giurisdizioni potrebbero essere successivamente aggiunte all'inchiesta di Nanterre.
La carriera
Bruel è diventato una delle più grandi star del mondo francofono tra la fine degli anni '80 e gli anni '90. La sua popolarità fu tale da generare il termine "Bruelmania", con paragoni alla Beatlemania. I successi del suo secondo album del 1989 sono entrati nella cultura popolare francese, con brani su amore, nostalgia e infanzia che hanno attraversato diverse generazioni. Parallelamente ha costruito una carriera da attore, con decine di produzioni tra cinema e televisione.