Investimenti online, perché puntare su basse commissioni

Cresce la liquidità degli italiani. In questi mesi di emergenza sanitaria, le famiglie hanno aumentato la propensione al risparmio. Lo dicono gli ultimi dati dell’Abi che sottolineano un incremento di liquidità sui conti correnti delle famiglie italiane (+8%), che ha raggiunto quota 1.682 miliardi, in crescita di ben 125 miliardi rispetto all’ultima rilevazione. La tendenza è destinata ad aumentare, considerando le nuove restrizioni introdotte per fronteggiare la pandemia.

Perché è sbagliato tenere troppa liquidità sul conto

Lasciare la liquidità posteggiata sul conto corrente non è una buona idea. Nel corso del tempo, in questo modo, il totale dei propri risparmi non solo è destinato a non aumentare ma addirittura a diminuire. Colpa del costo dell’inflazione, in grado di erodere il capitale negli anni. E dei costi fissi di gestione del conto corrente. Per difendere i propri risparmi, e cercare di farli fruttare nel tempo, la scelta migliore è quella di investire.

Gli investimenti online

L’approccio tecnologico, negli ultimi anni, ha cambiato anche il mondo degli investimenti. Si parla sempre più di svolta fintech, dove la tecnologia migliora l’accesso e la fruizione dei servizi finanziari, a prezzi più competitivi rispetto al passato. I nuovi megatrend che guidano la rivoluzione tech, come l’intelligenza artificiale (AI) sono alleati preziosi in ottica investimento per aumentare le possibilità di generare un rendimento positivo del proprio portafoglio. Preferire un servizio in grado di poter investire i propri risparmi online è ancora più importante in un momento in cui il distanziamento sociale è raccomandato per limitare il contagio da Covid-19.

A chi rivolgersi?

In questo scenario, quindi, un investitore potrebbe chiedersi a chi rivolgersi. Tra le varie compagnie di investimento online possiamo trovare eToro che dal momento del suo lancio, ha rivoluzionato il mondo tradizionale degli investimenti, rendendolo accessibile a chiunque. Dal 2007, infatti, adotta misure concrete per garantire una facilità di accesso per chi muove i primi passi, senza dimenticare le esigenze dei trader più esperti. In breve tempo, eToro si è affermata come piattaforma leader di social trading a livello globale.

Occhio ai costi

Per iniziare a guadagnare in un investimento, è bene risparmiare sulle commissioni. Fare in modo che siano basse o, meglio, pari a zero è il primo passo per incrementare le performance. Scegliere eToro per i propri investimenti online significa avere commissioni pari al 0% su azioni, indipendentemente dalla cifra che si decide di allocare. Il primo passo nella giusta direzione per muoversi nel mondo dell’asset allocation.

Cos’è il Popular Investor?

eToro ha visto 2 milioni di nuovi utenti registrarsi nei primi sei mesi del 2020, con un aumento dei conti di oltre il 400% rispetto allo scorso anno. In questi mesi di pandemia, è cresciuta la domanda degli utenti sull’investimento online. Quello proposto da eToro è la più grande rete di social trading al mondo, con oltre 14 milioni di utenti registrati che possono investire sui mercati globali, seguendo le strategie dei migliori trader. Sono attivi più di mille Popular Investor che funzionano da esempio per gli altri utenti che possono copiare automaticamente la loro attività di trading. Si tratta di un valore aggiunto unico nel mondo degli investimenti online che permette anche a chi sta muovendo i primi passi di poter iniziare ad investire in sicurezza.

Zero commissioni significa che non verrà addebitata alcuna commissione di intermediazione all'apertura o chiusura della posizione e non si applica alle posizioni in vendita o con leva. Potrebbero essere applicati altri costi. Il tuo capitale è a rischio. Per ulteriori informazioni, visita etoro.com/trading/fees