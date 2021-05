Sfruttare la crescita dell’e-commerce investendo con eToro

Nell’ultimo anno di pandemia, l’e-commerce ha registrato un vero e proprio boom. E non solo in Italia, ma il trend al rialzo è una questione globale. Nel 2020 le vendite online sono cresciute del 26 per cento, secondo i dati dell’Osservatorio eCommerce B2C di Netcomm e del Politecnico di Milano, con una stima superiore ai 22,7 miliardi di euro. Negli Stati Uniti, Salesforce stima un aumento del 71 per cento del commercio elettronico nel periodo da maggio ad agosto 2020, il che significa un incremento del 31,8 per cento rispetto al primo quadrimestre.

Cos’è l’e-commerce e quali vantaggi offre

Partiamo dalle basi: cosa si intende per e-commerce? In generale, qualsiasi transazione che avviene su internet. Comprende la vendita e lo scambio di beni o servizi, così come lo scambio di denaro e dati per eseguire la transazione. Tra i vantaggi offerti dallo shopping online, c’è soprattutto la convenienza. Fare acquisti sul web è più conveniente che visitare un negozio fisico e si può acquistare 24 ore su 24. Tra i motivi che spingono i consumatori a fare acquisti online c’è anche il risparmio di tempo e la possibilità di confrontare i prezzi e una scelta di merce più ampia.

L’e-commerce in cifre

Prima della pandemia, nel 2018, il totale delle vendite online globali al dettaglio era di 3mila miliardi di dollari. La previsione al 2023 è di una crescita fino a 6mila e 500 miliardi di dollari. Ma è probabile che la stima sarà rivista al rialzo, dopo l’aumento registrato con le restrizioni e i lockdown introdotti per fronteggiare il Covid-19. Amazon, per esempio, è stata una di quelle società che è maggiormente cresciuta nel 2020, trainando di fatto l’intero settore digitale, tra i campioni dei mesi della pandemia. La crescita dell’e-commerce è stata costante dagli anni ’90, anno di fondazione di colossi come Amazon ed eBay, fino ad oggi. Oggi più di 2 miliardi di persone in tutto il mondo comprano prodotti su internet.

Investire nel commercio online

“Naturalmente la crescita dell’e-commerce sta creano opportunità incredibili per gli investitori”, analizza Emanuela Manor, Responsabile Italia per eToro. “Basta guardare l'aumento del prezzo delle azioni di Amazon dall'Offerta Pubblica Iniziale (IPO) della società nel 1997”. Oggi un’azione del colosso del commercio online vale 3.160 euro, in crescita del 65 per cento nell’ultimo anno. Ovviamente non tutte le società che operano nell’e-commerce hanno numeri come quelli di Amazon. Serve saper scegliere su quali investire.

Con lo ShoppingCart CopyPortfolio di eToro

Emanuela Manor spiega come: l’approccio più sensato è quello di distribuire la tua esposizione su un certo numero di società diverse, riducendo in questo modo al minimo il rischio specifico per società. Per aiutare gli investitori ad investire sul tema, eToro ha creato ShoppingCart CopyPortfolio, un portafoglio di investimento tematico completamente allocato, incentrato in particolare sulle azioni relazionate allo shopping online. L’intento è quello di aiutare gli investitori a lungo termine a capitalizzare le opportunità di investimento offerte della crescita dell’e-commerce: questa strategia di investimento offre un’esposizione a un’ampia gamma di rivenditori online.

