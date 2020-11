Cresce il risparmio, come investire sfruttando la tecnologia

Gli italiani durante la pandemia risparmiano di più. Con il coronavirus, infatti, si mette da parte più denaro per sentirsi “al riparo” dagli imprevisti durante la crisi economica, e in vista di nuovi lockdown. Lo sostiene l’Acri nella sua indagine annuale realizzata con l’Ipsos per la 96esima Giornata mondiale del risparmio. Cresce il numero di italiani che risparmiano senza troppe rinunce (58%), che significa maggiore “facilità di risparmio”, e che guarda con soddisfazione agli ultimi 12 mesi, periodo durante il quale è cresciuto il proprio accantonamento di riserve.

Cresce la voglia di sicurezza

Lo scenario economico e sanitario è incerto, questo crea una maggiore necessità di protezione in ambito finanziario. Gli italiani, sempre secondo l’indagine Acri-Ipsos, “non si accontentano più di accumulare liquidità ma tornano ad investire in prodotti finanziari con una determinata caratteristica: devono essere sicuri”. La maggioranza di chi investe (33%), quindi, cerca prodotti che possano il più possibile mettere al riparo dalla volatilità dei mercati, rispetto ad una minoranza di risparmiatori che, invece, preferisce strumenti finanziari più rischiosi (9%).

L’investimento “sicuro”

È bene sottolineare che non esiste nessun investimento sicuro al 100 per cento. Chiunque sostenesse il contrario, semplicemente, starebbe dicendo il falso. Ci sono, però, investimenti più rischiosi di altri e scegliere quello più in linea con il proprio profilo di risparmiatore è più facile con l’aiuto di chi è più preparato ed esperto. eToro è in grado di garantire un servizio che cambia la gestione patrimoniale tradizionale, con l’obiettivo di aprire i mercati finanziari a chiunque.

Investire online

L’approccio tecnologico, negli ultimi anni, ha cambiato anche il mondo degli investimenti. Si parla sempre più di svolta fintech, dove la tecnologia migliora l’accesso e la fruizione dei servizi finanziari, a prezzi più competitivi rispetto al passato. I nuovi megatrend che guidano la rivoluzione tech, come l’intelligenza artificiale (AI) sono alleati preziosi in ottica investimento per aumentare le possibilità di generare un rendimento positivo del proprio portafoglio. Da oltre dieci anni, eToro è stato leader nella rivoluzione globale fintech.

L’innovazione nel trading e negli investimenti

Tra gli altri vantaggi di eToro, c’è quello del social trading. Cos’è? Si tratta di una funzionalità che consente di ottenere dei vantaggi dalle conoscenze collettive della rete di trader. Parola d’ordine condivisione: trader più esperti condividono - attraverso il newsfeed social CopyTrader - le loro strategie, dando così la possibilità ai clienti di eToro di sfruttare tecniche innovative per raggiungere gli obiettivi finanziari definiti, rispettando l’orizzonte temporale scelto.

Aprire i mercati globali a tutti

In un panorama così variegato, come quello degli investimenti online, un valore aggiunto per chi sceglie di iniziare ad investire e fare trading è puntare su una piattaforma che da subito mira ad eliminare le barriere e rendere il trading e gli investimenti online accessibili per tutti. Soprattutto a quell’investitore che si trova alle prese con uno dei suoi primi investimenti e ha bisogno di tutto il supporto necessario per iniziare in sicurezza.

CopyPortfolio™ è un prodotto eToro di gestione del portafoglio. I CopyPortfolio™ non dovrebbero essere considerati come Exchange Traded Funds, né come fondi hedge. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 71% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi. Il tuo capitale è a rischio