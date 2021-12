Volkswagen lancia i Suv/Coupé 100% elettrici ID.5 e ID.5 GTX

Volkswagen ha affrontato con grande decisione in questo 2021 la fase di transizione allʼauto elettrica. Partita in ritardo rispetto ad altri, ha colmato presto il gap con versioni elettrificate dei suoi modelli più popolari e lanciando una gamma nativa elettrica: la ID . Oggi composta dai modelli ID.3 , ID.4 e ID.4 GTX e adesso dal nuovo top di gamma ID.5 , anche in variante 4x4 ID.5 GTX .

I nuovi modelli sperimentano anche dal punto di vista estetico, perché la ID.5 ha un moderno look da Suv/Coupé, mentre allʼinterno accoglie il più avanzato equipaggiamento digitale mai offerto da Volkswagen. Il nuovo software 3.0 di bordo con tecnologia Car2X di serie consente la massima connettività nellʼabitacolo, con i dati di navigazione che integrano quelli provenienti via cloud da altri veicoli. Non solo, le nuove elettriche tedesche beneficiano della possibilità di ricevere aggiornamenti costanti (over-the-air) senza passare in officina. Infine, anche le manovre di parcheggio sono più semplici, grazie al Park Assist Plus con funzione memoria.

Le nuove Volkswagen ID.5 e ID.5 GTX dispongono, rispettivamente, di un powertrain da 150 kW di potenza massima (204 CV) con trazione posteriore oppure di 220 kW (300 CV) con trazione integrale, grazie al doppio motore, montato ciascuno su un asse. La possente batteria da 77 kWh di capacità netta è la stessa per entrambi i modelli e assicura unʼautonomia massima di 520 km per la ID.5 e appena sotto, 490 km, per la sorella 4x4. Ma lʼaspetto più strabiliante è che la batteria, con una stazione di ricarica rapida, è in grado di accumulare lʼenergia sufficiente per fare 100 chilometri in appena 6 minuti!

Quanto a prestazioni, la ID.5 accelera da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e raggiunge la velocità massima limitata elettronicamente di 160 km/h. Per la più sportiva ID.5 GTX i due dati sono di 6,3 secondi sullo 0-100 e di 180 orari la velocità massima autolimitata. In Italia la gamma ID.5 sarà introdotta ad aprile 2022, i prezzi partono da 52.900 Euro per la versione a trazione posteriore e da 58.700 per la GTX.

Tutto rientra in una strategia di sostenibilità che il Gruppo di Wolfsburg sta sviluppando a 360 gradi, tanto da aver anche annunciato lʼinvestimento in un nuovo parco eolico in Svezia, il più esteso finora, con una capacità annua di 100 GWh (equivalenti a 27.000 utenze domestiche) e primo di una serie di 20 progetti in Europa entro il 2025.