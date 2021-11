Volkswagen svela i nuovi crossover elettrici ID.5 e ID.5 GTX

ID, la famiglia elettrica Volkswagen si allarga Ufficio stampa 1 di 42 Ufficio stampa 2 di 42 Ufficio stampa 3 di 42 Ufficio stampa 4 di 42 Ufficio stampa 5 di 42 Ufficio stampa 6 di 42 Ufficio stampa 7 di 42 Ufficio stampa 8 di 42 Ufficio stampa 9 di 42 Ufficio stampa 10 di 42 Ufficio stampa 11 di 42 Ufficio stampa 12 di 42 Ufficio stampa 13 di 42 Ufficio stampa 14 di 42 Ufficio stampa 15 di 42 Ufficio stampa 16 di 42 Ufficio stampa 17 di 42 Ufficio stampa 18 di 42 Ufficio stampa 19 di 42 Ufficio stampa 20 di 42 Ufficio stampa 21 di 42 Ufficio stampa 22 di 42 Ufficio stampa 23 di 42 Ufficio stampa 24 di 42 Ufficio stampa 25 di 42 Ufficio stampa 26 di 42 Ufficio stampa 27 di 42 Ufficio stampa 28 di 42 Ufficio stampa 29 di 42 Ufficio stampa 30 di 42 Ufficio stampa 31 di 42 Ufficio stampa 32 di 42 Ufficio stampa 33 di 42 Ufficio stampa 34 di 42 Ufficio stampa 35 di 42 Ufficio stampa 36 di 42 Ufficio stampa 37 di 42 Ufficio stampa 38 di 42 Ufficio stampa 39 di 42 Ufficio stampa 40 di 42 Ufficio stampa 41 di 42 Ufficio stampa 42 di 42 leggi dopo slideshow ingrandisci

Quel che cambia rispetto ai primi due modelli 100% elettrici del brand è il design, più fluido e meno compatto, sinuoso ma al tempo stesso vigoroso. La carrozzeria di riferimento è quella dei crossover, con un assetto da Suv mitigato dalla linea arcuata del tetto, che va a chiudere in stile coupé con uno spoiler aerodinamico. Nuova Volkswagen ID.5 fa registrare un Cx di 0,26, che consente di ottenere la massima efficienza dallʼenergia accumulata nella potente batteria da 77 kWh. Generose le misure, con una lunghezza esterna di 4,6 metri e un passo di 2,77 metri, per un vano bagagli eccezionale per capacità: 549 litri con 5 passeggeri a bordo, fino a 1.561 litri reclinando gli schienali dei sedili posteriori.

Gli ambienti interni regalano unʼesperienza di assoluta modernità tecnologica. Sono ariosi, connessi e digitali, con un Software di generazione 3.0 che prevede aggiornamenti over-the-air. Significa che la ID.5 è sempre e costantemente aggiornata, senza passaggi in officina. Connessione che favorisce anche i sistemi di assistenza alla guida e le funzioni del Travel Assist. Il cockpit della ID.5 è quasi completamente privo di interruttori e tasti, ma conta su due display: uno compatto dietro il volante e uno grande al centro da 12 pollici di serie. Lʼinfotainment risponde a comandi touch o anche vocali dopo il saluto “Hello ID”. Il display head-up è dotato di realtà aumentata e proietta le informazioni utili a una distanza di 10 metri davanti alla visuale del guidatore.

Volkswagen lancia due versioni del modello: ID.5 a trazione posteriore con una potenza di 128 kW (174 CV) oppure 150 kW (204 CV); ID.5 GTX a trazione integrale da 200 kW (299 CV), che monta due motori elettrici ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 6,3 secondi. La velocità di punta è limitata a 180 km/h, come la più veloce delle Audi Q4 e-tron (che fa parte del progetto di Gruppo). Lʼautonomia massima di marcia della ID.5 è di 520 km con una singola carica, per la ID.5 GTX si scende invece a 480 chilometri.