ID.3, l'elettrica per la città: zero emissioni locali, zero compromessi

Dopo il Maggiolino e la Golf, Volkswagen presenta un nuovo modello destinato a diventare un'altra pietra miliare della storia della mobilità. Si chiama ID.3 ed è la vettura che ha dato inizio alla rivoluzione elettrica a zero emissioni locali della casa tedesca. ID.3 viene infatti consegnata ai clienti come prodotto 100% “Carbon Neutral” certificato. Un progetto innovativo, ma anche accessibile. A partire dall'utilizzo. Sviluppata sulla piattaforma modulare MEB, ID.3 è un'auto multiuso con una grande manovrabilità. Perfetta per la città, ma non solo. Grazie a un'autonomia di oltre 500 km, alla ricarica rapida della batteria (80% in meno di mezz'ora) e alla disponibilità di 200 mila punti di ricarica pubblici in tutta Europa (oltre 19 mila in Italia), ID.3 rappresenta un'ottima soluzione a zero emissioni sia per gli spostamenti nel traffico cittadino e nelle ZTL, sia per i tragitti più lunghi. Un mix di tecnologia, design e prestazioni capace di rompere con la tradizione, ridefinire il concetto di auto elettrica e scandire l'inizio di una nuova era per la mobilità sostenibile.