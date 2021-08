Taigo e ID.4 GTX, la sfida totale di Volkswagen fra i Suv

La carrozzeria dei Suv si è conquistata il primo posto nelle scelte degli automobilisti e non sorprende che un colosso come Volkswagen investa in questa tipologia, che ha il vantaggio della versatilità, cioè sa declinarsi in vari segmenti. Le prossime novità della casa tedesca si chiamano Taigo , un Suv coupé di segmento B assolutamente inedito, e ID.4 GTX , la versione più offroad del Suv interamente elettrico.

Compatto, lungo 4,26 metri ma con un bagagliaio molto capiente da 438 litri, Volkswagen Taigo ha un design che parla italiano. Le linee sportive si devono infatti a Marco Pavone, che segue il solco tracciato allʼinterno del gruppo tedesco da Walter deʼ Silva. Innovativo allʼesterno per il suo design slanciato e il “Roof Pack”, Taigo è allʼavanguardia anche per gli interni e assicura funzioni digitali importanti per la categoria, come la ricarica wireless, il sistema dʼinfotainment MIB3, la strumentazione interamente digitale su schermi fino a 9,2 pollici.

Lʼobiettivo è togliere spazio alle regine dei B-Suv europei: Renault Captur, Ford Puma e Peugeot 2008. Rispetto alle quali, però, non ha motorizzazioni ibride e si propone al lancio con soluzioni tradizionali: tre proposte turbo benzina da 95, 110 e 150 CV e cilindrata 1.0 e 1.5. Il plus lo si ritrova in dotazioni come il Travel Assist, che supporta la frenata, la sterzata e lʼaccelerazione. Lʼelevata qualità della sicurezza si vede anche con i Lane Assist, Front e Side Assist, lʼAdaptive Cruise Control e i fari a LED Matrix, di solito presenti su modelli dei segmenti superiori.

Volkswagen ID.4 GTX è la versione 4x4 del Suv 100% elettrico. È equipaggiata con due motori elettrici, uno sull’asse posteriore e uno sullʼanteriore, che sviluppano insieme una potenza massima di 220 kW (300 CV). La trazione integrale a gestione elettrica conta inoltre sulla regolazione adattiva dell’assetto DCC, che è in grado di tarare lʼammortizzazione fino a 200 volte al secondo. La ID.4 GTX accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e raggiunge la velocità di 180 km/h, garantendo un’autonomia di marcia fino a 480 km. Modello di fascia alta, vanta una dotazione di serie ricchissima, che comprende il display touch da 12 pollici e il sistema di comando vocale in grado di riconoscere la voce naturale. Prezzi da 54.650 euro, ma bisogna poi sottrarre fino a 10.000 euro di incentivi statali in caso di rottamazione.