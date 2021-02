Stellantis e Edisu Piemonte per la e-mobility a Torino

Gli studenti universitari di Torino avranno più occasioni per muoversi con veicoli a basso impatto ambientale. Nelle tre residenze universitarie di San Liborio, Giulia di Barolo e Olimpia saranno infatti collocate le “ Tower ”, colonnine per la ricarica di auto elettriche, ebike, monopattini elettrici. Tutto merito della partnership fra Stellantis e la Edisu Piemonte , l’ente per il diritto allo studio universitario della regione.

Il progetto si chiama “NEXT TO” ed è volto a promuovere la e-mobility fra i giovani universitari, categoria già di per sé molto motivata a sperimentare le nuove forme eco-sostenibili della mobilità. A installare le “Tower” è Solerzia, innovativa start-up che ha immaginato le colonnine non soltanto per ricaricare veicoli elettrici, ma come sistemi multifunzione a disposizione del territorio. Ogni “torre” è infatti intelligente e può servire per lʼilluminazione stradale, grazie a un impianto fotovoltaico inserito verticalmente nella struttura, per la connessione di sistemi di video-sorveglianza, funge da pannello informativo, da potenziamento del wi-fi e persino da defibrillatore.

La ricarica di veicoli elettrici è quindi soltanto una delle funzioni che la “Tower” può assolvere. E che consente a Edisu Piemonte di aumentare i servizi offerti agli studenti torinesi. Con Stellantis ha siglato un piano strategico 2020/2024 per affrontare due temi, principalmente: promuovere le azioni legate alla sostenibilità ambientale e offrire nuovi servizi per la mobilità a impatto zero nelle residenze universitarie. Il costruttore automobilistico offrirà agli studenti anche lectio magistralis, challenge, think factory, webinar e incontri con esperti e tecnici Stellantis per avvicinarli al mondo automotive.

Edisu Piemonte potrà anche contare in comodato d’uso gratuito su due Jeep Renegade 4xe. Per Alessandro Sciretti, presidente dellʼente, “grazie al progetto NEXT TO e alla partnership prestigiosa con Stellantis e Solerzia, abbiamo l’opportunità di valorizzare la collaborazione tra pubblico e privato. Sono sicuro che questa sinergia genererà benefici non solo nel breve termine ma si riuscirà a incidere positivamente a più ampio raggio”.

“La collaborazione con Edisu Piemonte – afferma Roberto Di Stefano, e-Mobility Stellantis – è un’ulteriore conferma che la nostra azienda crede nei giovani e nel loro potenziale, ritenendo fondamentale dialogare con loro e ascoltare le loro necessità. Sono numerose le attività avviate in tal senso con atenei e università”.