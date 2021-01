Jeep festeggia 80 anni con la serie speciale Anniversario

Cʼera la guerra, il 1941, gli Stati Uniti sembravano starsene ancora lontani ma si preparavano a ogni evenienza. Decisero di avviare la produzione di una piccola vetturetta 4x4 , spartana, scoperta, con lamiere al minimo ma robustissime e adatta per andare ovunque. La battezzarono Willys e da allora divenne la “jeep” , identificando per sempre tutti i fuoristrada.

Nel dicembre di quel 1941 ci fu lʼattacco giapponese a Pearl Harbour e gli americani in guerra ci entrarono, obtorto collo o meno che fosse quellʼintervento. Le Willys servirono, eccome! Oggi Jeep, inteso come marchio, compie 80 anni e si regala una gamma celebrativa, lʼedizione speciale “80° Anniversario” che verrà proposta sui modelli Renegade, Compass, Wrangler e Gladiator. Lʼoccasione ha anche permesso di svelare la nuova Jeep Compass 2021, rinnovata nel design e con un più elevato profilo high-tech. In linea col processo di elettrificazione della gamma Jeep, che ha appena lanciato le versioni plug-in 4xe dei suoi Suv e 4x4.

Le versioni “80° Anniversario” si caratterizzano per gli equipaggiamenti speciali. I sedili sono rivestiti in tessuto a rombi o in pelle nera con cuciture tungsteno e logo “80th”, mentre in nero lucido sono molte finiture degli interni. Di serie hanno il display touch da 8,4 o 10,1 pollici (secondo i modelli), la radio DAB, il navigatore e lʼintegrazione per smartphone del sistema Uconnect. Su Jeep Renegade 80° Anniversario ci sono i cerchi in lega da 18 pollici e il pacchetto Full LED dotato di luci diurne, il climatizzatore automatico bizona e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Tutto questo è presente anche su Wrangler e sul pick-up Gladiator 80° Anniversario, con lʼaggiunta dell’impianto audio Alpine con 9 altoparlanti e subwoofer da 552 Watt. Il modello di punta di questa serie celebrativa resta però Jeep Compass, rinnovato e che in questʼedizione “80° Anniversario” propone badge celebrativi e cerchi in lega da 18” dedicati. Sarà la prima ad arrivare nelle concessionarie Jeep in primavera. Insieme al nuovo programma di fidelizzazione Jeep Wave, che prevede servizi esclusivi e un pacchetto speciale di vantaggi, dai primi due tagliandi inclusi ai due anni di manutenzione programmata, fino all’assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.