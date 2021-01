Jeep presenta Wrangler 4xe nella speciale First Edition

Non cʼè dubbio che Stellantis sia partita spedita sui piani di elettrificazione. A pochi giorni dallʼesordio del neonato gruppo che fonde in un unico consorzio la galassia di marchi FCA e PSA, ecco che Jeep svela il quarto modello ibrido plug-in della gamma 4xe: Wrangler . Per il più iconico dei modelli Jeep è partito anche il pre-booking della serie di lancio “First Edition”.

Jeep Wrangler 4xe “First Edition” è il classico fuoristrada nudo e crudo, muscolare e metallico, con un powertrain dʼinusitata potenza ‒ 380 cavalli ‒ ed equipaggiamenti premium. Ha la doppia alimentazione benzina/elettrica, come gli altri modelli 4xe: Renegade, Compass e il pick-up Gladiator, con la batteria da ricaricare mediante easyWallbox per alimentare il motore elettrico. Jeep fornisce anche il cavo Mode 3 per la ricarica alle colonnine pubbliche. Il motore termico è un possente due litri turbo benzina e la trasmissione, in stampo prettamente americano, è automatica “TorqueFlite” a 8 rapporti.

La “First Edition” è disponibile con il set completo per la cura della vettura. Include il nuovo telo coprivettura 4xe, il Cargo Organizer per il vano di carico, l’estensione della garanzia per altri tre anni (copertura totale di 5 anni) e i primi due tagliandi di manutenzione programmata attraverso il programma di fidelizzazione “Jeep Wave”. Programma questʼultimo valido per tutti i modelli della gamma Jeep 2021 e comprensivo dellʼassistenza stradale 24 ore su 24 per tutto lʼanno. Alta la dotazione elettronica di sicurezza, che include fra le altre cose la telecamera posteriore e la nuova telecamera frontale.

Tre le livree disponibili per la “prima” Wrangler 4xe: Black, Granite Crystal e Bright White. Quanto al design, la First Edition si distingue per i cerchi da 18 pollici, i fari Full LED, la cover rigida della ruota di scorta. Lʼinfotainment conta sul sistema Uconnect NAV da 8,4 pollici con touchscreen, lʼintegrazione a bordo delle funzioni dello smartphone e il display TFT da 7 pollici per le informazioni sul livello di carica della batteria e autonomia di marcia. I prezzi di Jeep Wrangler 4xe “First Edition” partono da 73.100 euro, il link per il pre-booking è: https://bethefirst.jeep-official.it/?model=138&version=wrangler-4xe&.