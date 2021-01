Ecco Gladiator, il pick-up che Jeep lancia in Italia

Debutto coi fiocchi per Stellantis in Borsa, 7,5% di rialzo nel primo giorno di contrattazioni a Milano e Parigi (oggi tocca a Wall Street), e momento magico per Jeep , che sarà una delle punte di diamante del neonato gruppo italo-franco-americano. Dopo la prova della Renegade 4xe , Tgcom24 vi invita alla scoperta di Gladiator , il modello che rende onore ai grandi pick-up della tradizione Jeep e che si appresta a debuttare sul mercato italiano.

Già dal nome si capisce molto della personalità del pick-up di derivazione americana (è prodotto a Toledo, Ohio), poi osservando le immagini si comprende come Gladiator sia una vera forza meccanica, un lottatore contro ogni terreno. Le sue eccezionali qualità dinamiche sono assicurate dal sistema di trazione integrale Command-Trac, con bloccaggi elettrici degli assali anteriore e posteriore Tru-Lock e possenti assali Dana 44 di terza generazione e pneumatici offroad di misura e robustezza senza eguali. Quanto al motore, in Italia vedremo su Gladiator il V6 Multijet 3.0 Euro 6d Final, che sviluppa 264 CV e soprattutto 600 Nm di coppia massima. Il cambio è automatico a 8 rapporti.

In Italia Jeep Gladiator è disponibile nell’allestimento Overland e, nella sola fase di lancio, nell’esclusiva Launch Edition. La configurazione è a cabina doppia con cassone in acciaio da 153 cm, quindi allʼinterno cʼè posto per 5 passeggeri e in più il grande vano di carico scoperto. Ma qui siamo nel segmento premium dei pick-up e la dotazione di bordo è elevatissima: cʼè la telecamera frontale per la guida sicura su strada e in fuoristrada, una premiere nella gamma Jeep, la telecamera posteriore ParkView e il Rear Cross Path Detection per facilitare le manovre in retromarcia.

Un pick-up di enorme qualità, degno esponente di una gamma che nel 2021 celebrerà i suoi 80 anni di storia (Jeep nacque nel 1941 per scopi bellici). Allʼinterno di Gladiator spicca lʼimpianto audio Alpine con subwoofer, cassa wireless portatile, ricaricabile in marcia e impermeabile. Cʼè poi il sistema infotainment Uconnect di quarta generazione, con Apple CarPlay e Android Auto e touchscreen da 8,4 pollici. Prezzi: da 68.000 euro la versione Overland e da 73.000 la Launch Edition.

