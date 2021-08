Romagna Motorcycle, il turismo secondo Ducati Multistrada V4S

La Ducati Multistrada V4S di Romagna Motorcycle Ufficio stampa 1 di 12 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Da video 5 di 12 Da video 6 di 12 Da video 7 di 12 Da video 8 di 12 Da video 9 di 12 Da video 10 di 12 Da video 11 di 12 Da video 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Punto di partenza di questʼitinerario a 360 gradi fra le eccellenze culturali e turistiche romagnole non poteva che essere Al Meni, la piazza dei sogni del Fellini Museum a Rimini. Da qui gli itinerari alla scoperta di un territorio che sa sempre stupire, offrire qualcosa di nuovo, accompagnando i centauri nel loro desiderio di viaggio e libertà. Emiliana di Borgo Panigale, Ducati ha voluto essere partner di questo progetto, che la riguarda in prima persona come gli altri partner: il Misano World Circuit Marco Simoncelli, The Riders’ Land e Rimini Street Food.

La Ducati Multistrada V4S disegnata da Emiliano Ponzi è lʼambasciatrice di questo viaggio, che diventerà poi una raccolta di racconti, immagini, video, file gpx da caricare sul navigatore. Saranno disponibili dal prossimo autunno sulle pagine web di visitromagna.it per suggerire i futuri viaggi dei motociclisti italiani e stranieri che vogliono conoscere la regione. La moto è stata decorata dalle mani abili degli artigiani di Linea Moto di Rimini, con una livrea che reca su un fianco le suggestioni della sabbia e del mare e dall’altro il verde e il blu di cieli tersi e radure incantate.

“In quel regno dove tutto è possibile – spiega Ponzi riprendendo l’incipit di Tullio Kezich al “Libro dei sogni” di Fellini ‒ mi sono svegliato con un sapore in bocca, una sinestesia di immagini e suoni, un ricordo cinetico di colline, campi e prati da una parte, luccichio del sole e giallo sabbia dall’altro. Io stavo nel mezzo, viaggiavo libero guardando dritto sulla strada che puntava l’infinito. Questa è la Romagna che ho deciso di rappresentare sulla nuova Ducati Multistrada V4S: la sua terra, i suoi cieli e il suo mare visti come frammenti veloci che si incontrano in sella alla moto, attraversando strade che portano in luoghi sempre diversi e pieni di meraviglia”.