Ducati Multistrada V4, lʼevoluzione della specie

Questa settimana avrebbe dovuto essere quella di Eicma a Milano , il Salone internazionale della moto, ma come noto la pandemia ne ha arrestato fin dalla primavera scorsa lʼorganizzazione dellʼedizione 2020. I costruttori moto, però, non se ne sono stati con le mani in mano e hanno continuato a sviluppare modelli e motori nuovi. Come Ducati , che ha fatto entrambe le cose con la Multistrada V4 .

Una moto tutta nuova, brillante e super tecnologica, che evolve dalla grande famiglia Multistrada: 110 mila unità vendute dal 2003 a oggi, per quattro generazioni di prodotto. Una gamma molto variegata, partita nel segno della sportività e poi orientata verso lʼEnduro offroad e lʼAdventure touring. Anche il motore spicca per la versatilità, il nuovissimo 4 cilindri Granturismo Euro 5 di 1.158 cc è leggero (pesa 66 kg) e il più compatto mai realizzato a Borgo Panigale nel segmento. Eroga una potenza di 170 CV a 10.500 giri e una coppia massima di 125 Nm a 8.750 giri, che regalano prestazioni da vera sportiva, anche per il cambio a 6 marce Quick Shift Up & Down, con frizione assistita.

Il motore V4 Granturismo adotta inoltre il sistema di disattivazione della bancata posteriore, quando gira al minimo. In tal modo, se la moto si ferma al semaforo o nel traffico, la bancata posteriore si disattiva, il calore non “scotta” il pilota e il passeggero e al tempo stesso i consumi si abbassano. Il lavoro fatto a Borgo Panigale ha permesso alla Multistrada V4 di ottenere intervalli di manutenzione imbattibili, fino a 60.000 chilometri, e il cambio dell’olio previsto ogni 15.000 chilometri!

Lʼeccellenza dinamica è garantita dalle sospensioni elettroniche e dalla piattaforma inerziale (IMU) che gestisce il funzionamento dellʼABS Cornering, del Ducati Wheelie Control e del Ducati Traction Control. Una moto che si destreggia in scioltezza sugli sterrati e nellʼoffroad più impegnativo, aiutata anche dallʼelettronica che lʼassiste, ad esempio, in salita e su strade dissestate. Pensata per macinare chilometri in tutta sicurezza e comfort, la Ducati Multistrada V4 è la miglior “Multi” di sempre per Claudio Domenicali, il patron dellʼazienda bolognese.

Proposta in tre versioni ‒ V4, V4 S e V4 S Sport ‒ la nuova Multistrada V4 arriverà a fine novembre e sarà la prima moto al mondo equipaggiata con la tecnologia radar anteriore e posteriore, sviluppata insieme a Bosch. Lʼhi-tech appunto, molto più che un pacchetto di contenuti digitali ma la personalità propria della super viaggiatrice Ducati, tanto da avere il navigatore cartografico visualizzabile sul cruscotto e le luci cornering che si adattano al raggio di curva. Sulla versione V4 Sport cʼè di serie il pacchetto Performance con scarico Akrapovič. Prezzi da 18.990 a 26.640 euro.