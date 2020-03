È Multistrada 1260 S Grand Tour la prima Ducati del 2020

Cʼè voglia di salire in sella a una moto in questa primavera di divieti e di emergenze sanitarie. Ducati ha chiuso i suoi stabilimenti di Borgo Panigale, ma vuol guardar lontano, alla bella stagione che si spera viva, aperta ai desideri di tutti, e quale miglior modello per farlo che non la Multistrada 1260 S Grand Tour , ultima novità in una gamma che, ancora nel 2019, è risultata la più venduta del brand.

Dʼaccordo, lo scorso anno cʼè stata lʼintroduzione della Multistrada 950 e la cilindrata superiore è stata rinnovata, così dopo 16 anni la gamma della versatile “multibike” emiliana ha superato la quota di 100 mila modelli venduti. Quanto ai conti 2019, Ducati ha chiuso con 53.183 moto immatricolate (53.004 lʼanno prima), per il quarto anno sopra le 50 mila unità. Fatturato e utili sono in lieve ascesa (766 milioni di euro contro 699 il primo; 52 contro 49 milioni lʼutile operativo), ma colpisce il dato che il prezzo medio della moto Ducati venduta sia di 13.500 euro! Segno del posizionamento top del cliente di Borgo Panigale.

La Multistrada 1260 S Grand Tour è la novità del 2020, una versione speciale riconoscibile dalla livrea dedicata Sandstone Grey, con telaio rosso e inserti rosso Ducati su cerchi e fianchetti. È una moto fatta per viaggiare e la dotazione comprende borse laterali e cavalletto centrale, le manopole riscaldabili e i faretti a LED addizionali. Una chicca, il tappo serbatoio hands free, che si apre cioè senza bisogno della chiave.

Il motore bicilindrico da 1.262 cc e 158 CV si avvale di 4 Riding Mode e del cambio Ducati Quick Shift (DQS) Up & Down, che permette di non pensare più alla frizione nelle strade tutte curve di montagna, godendosi così il piacere della guida grazie a innesti marcia fluidi e precisi sia in salita che in scalata. Le curve, amore e odio di chi va in moto. In funzione delle curve è anche l’ABS Cornering e le luci adattive del faro full LED. Il controllo di trazione DTC è regolabile dal pilota su 8 livelli e disattivabili, allʼoccorrenza.

Di serie è anche il modulo Bluetooth per connettere la moto con lo smartphone e gestire così funzioni come le telefonate attraverso i pulsanti sul manubrio. La nuova Multistrada 1260 S Grand Tour costa 22.490 euro ed è offerta, come tutti i modelli della gamma Multistrada, con la garanzia “Ducati 4Ever Multistrada” di 4 anni a chilometraggio illimitato. Lunghi gli intervalli di manutenzione: il cambio dell’olio è previsto ogni 15.000 km e ogni 30.000 km è richiesto il “Desmo Service”.