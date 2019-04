Ducati Multistrada 950 S, versatilità in chiave sportiva

Rispetto al livello base Multistrada 950, la versione S aggiunge ampie dosi di sportività: le sospensioni elettroniche che regolano in continuo lo smorzamento di forcella e di ammortizzatore, per adeguare allʼistante la risposta delle sospensioni in funzione del fondo stradale. E ancora il Ducati Quick Shift up & down per la cambiata senza l’utilizzo della frizione; lʼimpianto frenante Brembo con ABS Cornering Bosch; il Cruise Control. Per favorire la trazione cʼè naturalmente il Ducati Traction Control, mentre per le partenze in salita cʼè il Vehicle Hold Control (VHC), decisamente pratico quando la moto è carica con passeggero e bagagli.